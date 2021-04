„Eu am învățat că poporul acesta, de 2.000 de ani, nu a stat nici într-un lider, nici într-un rege, nici într-un om. Această țară nu stă într-un om. Nimeni nu este de neînlocuit în România și lucrul acesta trebuie să îl înțeleagă și domnul Arafat”, a afirmat Rareș Bogdan într-un interviu audio pentru cetateanul.net.

Prim-vicepreședintele PNL a continuat, spunând că Raed Arafat a uitat „ce înseamnă empatie și emoție”.

„Eu am înțeles că domnia sa are o mulțime de calități și o mulțime de lucruri pe care le-a făcut pentru România, nimeni nu îi contestă aceste calități, dar am impresia că a uitat în ultima perioadă ce înseamnă empatie și emoție”, a spus Bogdan.

Rareș Bogdan: Sunt îndreptățit să îi cer lui Raed Arafat și să plece

Europarlamentarul PNL a mai spus că el este în măsură să îi ceară demisia lui Raed Arafat, argumentând că l-a sprijinit, atunci când era jurnalist. „Eu sunt îndreptățit să îi cer lui Raed Arafat și să plece”, a adăugat Rareș Bogdan.

Acesta a subliniat apoi că șeful DSU ar trebui să ia deciziile după ce se consultă și cu ministrul de interne, deoarece „domnul Arafat este la putere pentru că niște lideri politici s-au bătut pentru a câștiga puterea”.

Nicușor Dan, Vlad Voiculescu și Raed Arafat nu au venit la putere pentru că i-au pus părinții lor sau bunicii lor sau pentru că sunt de sânge albastru. Nu pot să nu răspundă în fața liderilor coaliției. Rareș Bogdan:

Ședință a coaliției luni dimineață

Europarlamentarul a anunțat că mâine, 12 aprilie, va fi o ședință a coaliției de guvernare în care se va discuta situația de la Spitalul Foișor din București.

„Luni, la ora 11.30, are loc ședința coaliției la care voi participa în calitate de prim-vicepreședinte al PNL și voi solicita exact să mi se spună și vom lua atitudine”, a afirmat Rareș Bogdan.

„Evacuare este una și modalitatea de realizare este alta. Tonul face muzica de foarte multe ori, iar în cazul Spitalului Foișor situația este de pe 2 aprilie. Noi vom afla și poziția managerului spitalului, și poziția domnului Vlad Voiculescu și de ce oamenii au fost nevoiți să vină cu mașini personale pentru a-și transporta bolnavii sau cei externați”, a mai precizat europarlamentarul.

„Vreau să știu și de ce Raed Arafat a dat abia la ora 18.45 ordinul de evacuare a spitalului. Sunt o mulțime de întrebări la care opinia publică așteaptă un răspuns. Poziția mea nu este o poziție singulară”, a mai spus Bogdan.

Pacienți evacuați cu scandal vineri noapte de la Spitalul Foișor

Peste 100 de pacienți au fost evacuați din Spitalul de Ortopedie Foișor vineri noapte, pentru a elibera 26 de paturi ATI pentru bolnavii de COVID, întrucât instituția urma să devină spital dedicat bolnavilor de coronavirus.

Șeful DSU a explicat ieri, 10 aprilie, că decizia de evacuare a Spitalului Foișor a fost una corectă, chiar dacă „a creat un disconfort pentru pacienţii care erau internaţi”, și că este pregătit să suporte consecințele.

