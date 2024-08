La Congresul PSD de sâmbătă de la Romexpo, premierul Marcel Ciolacu a fost reconfirmat în funcția de președinte PSD și a fost desemnat candidatul partidului la alegerile prezidențiale. În discursul său, Ciolacu i-a criticat dur pe PNL și pe ultimii doi preşedinţi ai ţării, Iohannis și Băsescu.

Rareș Bogdan a avut o reacție acidă după Congresul PSD, spunând că social-democraților „le este pur şi simplu frică”.

„Atacurile socialiştilor la adresa PNL au două explicaţii: frica şi laşitatea. Doar PNL şi Nicolae Ciucă pot bloca acapararea totală a statului român de către urmaşii lui Ion Iliescu, Adrian Năstase şi Liviu Dragnea. Este cât se poate de clar. PSD se teme de PNL, este obsedat de PNL, este speriat de PNL, obsesie care a dominat Congresul socialiştilor. Pe urmă, atacurile pesediştilor la adresa PNL sunt o perdea de fum menită să abată atenţia de la scandalurile din sănătate şi pensii”, afirmă sâmbătă seară Rareş Bogdan, pe Facebook.

El susţine că atacurile PSD sunt menite să deturneze discuţia „de la scandalul recalculării pensiilor, de la scandalul Pantelimon, de la criza acută de medicamente esenţiale pentru tratamentul cancerului, de la listele de aşteptare de 2 ani pentru proteze fără de care oamenii suportă dureri cumplite de şold şi genunchi, de la faptul că pentru un C.T. banal trebuie să aştepţi cu lunile”.

Recomandări Cazul complicat al unei adolescente care le-a spus polițiștilor că a răpit o colegă pe care o ține sechestrată: „A vrut să pară importantă”. Cum au reacționat autoritățile

Rareș Bogdan explică de ce PNL a intrat la guvernare cu PSD.

„Da, am fost nevoiți să înghițim o meduză și să guvernăm împreună, pentru că odată cu războiul din Ucraina, Uniunea Europeană și NATO aveau nevoie de o graniță care să garanteze securitatea Europei. Ar fi fost un dezastru ca, în timp ce PNL susținea Ucraina, hoarda socialiștilor români să încerce blocarea ajutoarelor îndreptate către țara aflată în război.

O știu toți: și politicienii, și ziariștii onești. Ar fi căzut Ucraina, la micul dejun era mâncată Moldova și urma presiunea pe România, Polonia și Țările Baltice. România și Europa ar fi fost cu adevărat în pericol. Am făcut ceea ce trebuia pentru România. Nu am greșit că am pus interesul țării mai presus de interesul de partid. Dar scorpionul socialist face doar ce știe: minte de îngheață apele, face promisiuni în care nu crede, își vede de capitalismul de cumetrie, așa cum a învățat de la tov. Iliescu și în realitatea urăște din rărunchi capitaliștii și mai ales capitalul românesc”, continuă Rareş Bogdan.

„Este evident că PSD se pregătește de guvernare cu AUR”

Acesta apreciază că social-democraţilor „le-a fost dragă puterea precum mierea ursului”.

Recomandări Pavel Durov, CEO al Telegram, a fost arestat în Franţa. Ce acuzații i se aduc miliardarului. Bloggerii ruşi cheamă la proteste

„Mereu au fost tovarăși reșapați, mereu au minerizat România și le-a fost dragă puterea precum ursului mierea, mereu au fost contra Bunului Dumnezeu, făcându-și cruci kilometrice, strict pentru show. Dar știți ceva? Dacă aceste personaje ne înjură, ne arată cu degetul, scuipă venin spre noi, înseamnă că noi, PNL, suntem pe drumul cel bun! Înseamnă că am făcut și facem ce trebuie (…)”, mai spune acesta.

Liberalul îi acuză pe social-democrați că se pregătesc „de guvernare cu AUR” și vor ca liderul AUR, George Simion, să ajungă în turul al doilea al prezidențialelor.

„Pentru mine este evident că PSD se pregătește de guvernare cu AUR. Extremiștii nu au existat în discursurile urii rostite de tribuna Congresului PSD. Vedeți, dar, că era obligatoriu ca PNL și PSD să guverneze, pentru că dacă nu o făceau, dacă nu asigurau stabilitatea frontierei estice a UE și NATO, PSD ar fi fost un AUR mai bogat, mai deșănțat, mai flămând. PSD îl visează în turul 2 pe Simion, pe care să-l învingă Ciolacu ușor, într-un blat care presupune un tandem președinte – premier. Doi populiști. PSD dorește repetarea modelului Vadim-Iliescu 2000”, conchide Rareș Bogdan.

Urmărește-ne pe Google News