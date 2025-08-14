Principala nemulțumire a primarilor din municipii este anunțata oprire a finanțărilor din PNRR și din programul Anghel Saligny, fără să fie consultați. Mai exact, Guvernul vrea să impună o regulă pentru proiectele de investiții:

proiectele cu grad de execuție până în 30% vor fi suspendate

cele cu progres peste 30% vor fi finalizate cu surse alternative de finanțare

Aflând acest lucru, edilii, indiferent de partidul din care fac parte, s-au revoltat miercuri seară, 13 august, pe grupul de comunicare Asociației Municipiilor din România (AMR).

Unul dintre cei mai vehemenți a fost chiar liberalul Mario De Mezzo, care nu a ținut cont că Ilie Bolojan, premier și președinte PNL, este pe acel grup.

Redăm mai jos principalele mesaje, intrate în posesia Libertatea:

Mario De Mezzo (primar Slatina – PNL): „Eu urlu asta de două luni. Singur din PNL și nesusținut deloc de AMR. Nu mă deranjează să duc războaie singur, m-am obișnuit. Dar poate e o lecție mai amplă. Dacă este nevoie de ajutor, aici sunt. Cred că dacă eram mai vehemenți ca organizație, puneam mai multă presiune. Eu am anunțat public că nu voi iniția proteste împotriva lui Bolojan, dar, dacă ies doi primari în stradă, acolo sunt cu ei. Aștept o strigare”

Gabriel Purcaru (primar Moreni – PSD): „Este incredibil ce se întâmplă! Cred că este oportună prezența noastră la ședința de guvern de mâine! Avem lucrări începute, clădiri cu acoperișurile demontate, schelele montate pe blocuri, lucrări în curs de atribuire! Susțin propunerea colegului @Ionuț Pucheanu, este nevoie de o reacție vehementă din partea noastră! Este vorba despre noi și despre comunitățile noastre! În ce direcție ne îndreptăm??? Anghel Saligny – blocat! PNRR – blocat! Lucrările oprite vor trebui conservate, cu ce bani!? Sper să avem o reacție fermă, nu putem lăsa lucrurile așa!”.

Antal Arpad (primar Sfântu Gheorghe – UDMR): „Iar ne sabotăm singuri! Oprim PNRR în luna august, când se lucrează pe toate șantierele și – poate – se va reveni în decembrie, când nu se poate face nimic! Asta, după ce am semnat pe proprie răspundere că vom finaliza aceste proiecte!!!”

Lucian Viziteu (primar Bacău – USR): „Dacă credeți că ajută, ne putem urca în mașini să venim toți mâine la ședința de Guvern. Mi se pare că se întrece deja orice limită”

Laurențiu Șonchereche (primar Fetești – PSD): „Nu se poate așa ceva! Avem proiecte pe PNRR în implementare! Dacă va face asta, noi ce mai căutăm aici?”

Olguta Vasilescu (primar Craiova – PSD): „Problema e că unii am decopertat școlile sau blocurile… Înțelesesem că se opresc doar cele pentru care nu s-au semnat contracte, nu și cele în lucru. Acum e altceva”

Dan Bobouțanu (primar Hunedoara – PSD): „Pe acest grup se află și Premierul. Posibil să ne răspundă și să ne explice necesitatea acestui OUG! Cert este că am votat ProEuropa cu argumentul că aceste proiecte vor merge mai departe! Acum… înjurături la greu și nici nu poți combate asta…”

Ulterior, premierul Ilie Bolojan a replicat pe același grup: „Având în vedere situația dificilă în care suntem, va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai fi premier. Însă, cât voi fi pe această funcție, voi face ceea ce trebuie pentru România”.

Joi, 14 august, după discuțiile avute cu Ilie Bolojan la Guvern, președintele Sindicatului Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România, Dan Cârlan, a anunţat că pe 8 septembrie va fi o grevă generală a primăriilor.

