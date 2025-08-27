În adresa ANRE trimisă ministrului Energiei se explică faptul că, în conformitate cu legislația în vigoare, responsabilitatea revine Agenției Naționale de Administrare Fiscală – ANAF, care efectuează controale și inspecții fiscale, prin direcțiile sale, pentru identificarea eventualelor nereguli și aplică măsuri corective și sancțiuni, după caz, conform legislației în domeniul fiscal.

Totodată, în aceeași adresă, lui Bogdan Ivan i se reamintește că ministerul Finanțelor a transmis deja public anumite clarificări pe acest subiect.

„Regula fiscală este simplă și neschimbată de ani de zile. TVA se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului. Asta înseamnă că, dacă furnizorul de energie, gaze, apă sau telefonie emite factura în august pentru consumul din iulie, se aplică automat cota în vigoare la data facturării, de 21%.

Articolul 281 din Codul Fiscal stabilește de multă vreme această procedură, folosită constant în toate situațiile de modificare a TVA. Aceeași regulă s-a aplicat și atunci când TVA a scăzut, iar oamenii au beneficiat de cote reduse la facturile emise după 1 ianuarie 2016 sau 2017, chiar dacă acestea priveau consum din luna anterioară”, se mai arată în adresa semnată de președintele ANRE.

Potrivit acestuia, ANRE urmărește și verifică respectarea de către furnizori a cadrului legal în domeniul energiei electrice, inclusiv în ceea ce privește elementele minime obligatorii afi incluse pe factura aferentă consumului de energie electrică, fără a gestiona însă aspectele fiscale sau TVA-ul.

Reacția lui George Niculescu vine după ce ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, marți, că a transmis o adresă „foarte dură” către ANRE, cerând verificarea tuturor furnizorilor de energie, în contextul scandalului facturilor emise cu întârziere

