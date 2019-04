Un internaut a fost curios să afle ce poate păți dacă găsește un pachet cu droguri, așa că a adresat o întrebare pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

„Dacă găsesc un pachet din ăla pe plajă, cam cât pot să iau pe el? Are rost să caut vreunul să-mi fac şi eu viaţa frumos la mare? App, de ce naiba le confiscaţi? Că mie mi-a zis cineva că a încercat şi nu are nimic! Am curaj să spun că întreb pentru mine!”, a fost înrebarea internautului, publicată de reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, pe Facebook”, este întrebarea primită pe pagina de Facebook a MAI.