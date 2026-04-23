Lege mai dură pentru șoferi în Grecia

Autoritățile din Grecia au înăsprit legislația rutieră începând cu luna septembrie a anului trecut, vizând în special una dintre cele mai frecvente și periculoase abateri din trafic: folosirea telefonului mobil la volan.

Noua lege elimină toleranța pentru acest comportament și introduce sancțiuni clar definite, fără loc de interpretări. Folosirea telefonului la volan, printre principalele cauze ale accidentelor

Potrivit informațiilor din presa elenă, utilizarea telefonului în timpul condusului este una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere la nivel internațional, scrie Blic, parte a grupului Ringier. În ciuda campaniilor de informare și a avertismentelor repetate, acest comportament continuă să fie frecvent întâlnit în trafic, motiv pentru care autoritățile au decis să înăsprească drastic pedepsele.

Amenzi și suspendarea permisului

Noua legislație prevede sancțiuni progresive, în funcție de numărul abaterilor:

Prima abatere: amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru 30 de zile

A doua abatere: amendă de 1.000 de euro și suspendarea permisului pentru 6 luni

A treia abatere: amendă de 2.000 de euro și suspendarea permisului pentru 1 an

Pedepse mult mai severe în caz de accident

Dacă folosirea telefonului la volan duce la producerea unui accident, sancțiunile cresc considerabil:

Prima abatere: 350 de euro și suspendarea permisului pentru o lună

A doua abatere: 2.000 de euro și suspendarea permisului pentru 4 an

A treia abatere: 4.000 de euro și suspendarea permisului pentru 8 ani

În toate aceste situații, pot fi aplicate și pedepse cu închisoarea.

În cazul în care utilizarea telefonului provoacă vătămări grave, pedeapsa cu închisoarea poate ajunge până la 10 ani, iar dacă accidentul are consecințe fatale, pedeapsa poate urca până la 20 de ani de detenție. În situații cu mai multe victime, legea prevede inclusiv închisoare pe viață.

Specialiștii atrag atenția că șoferii care folosesc telefonul mobil în timpul condusului reacționează mai lent în situații de urgență. O întârziere de aproximativ jumătate de secundă poate însemna până la 14 metri în plus până la oprirea completă a mașinii la o viteză de 110 km/h.

Datele oficiale arată că folosirea telefonului la volan crește riscul de accident de până la 20 de ori, ceea ce transformă acest comportament într-una dintre cele mai mari probleme de siguranță rutieră.

Recent, în Anglia, autoritățile au implementat radare cu inteligență artificială ce pot detecta șoferii care folosesc telefonul la volan și pe cei care nu poartă centura de siguranță. Acestea pot capta imagini clare prin parbrizul oricărui vehicul, indiferent de condițiile de lumină.

Ce prevede legislația din România pentru șoferii surprinși vorbind la telefon

Codul rutier (Ordinul de Urgență 195/2002, cu modificări recente) prevede că șoferii nu pot utiliza telefonul mobil ținut în mână în timpul deplasării, indiferent dacă sunt opriți la semafor, în ambuteiaj sau în parcări accesibile traficului public.

Excepția este vorbirea prin dispozitiv hands‑free sau dacă telefonul este manevrat de un pasager.

Folosirea telefonului la volan se sancționează cu amendă clasa a III‑a, ceea ce înseamnă 6 – 8 puncte de amendă, adică între 1.215 și 1.620 de lei, în funcție de modul de indexare. Dacă șoferul folosește telefonul și încalcă simultan o altă regulă (ex: nu poartă centura, depășește viteza sau nu semnalizează), poate primi și suspendare de 30 de zile a dreptului de a conduce. Proba poate fi furnizată atât de polițiști în flagrant delict, cât și de imagini de la camerele de trafic sau drone, care captează comportamentul de la volan.

