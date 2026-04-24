Cum funcționa schema: bani opriți și semnături false

Cazul a ieșit la iveală după ce un pensionar a reclamat că poștărița nu a mai trecut pe la el. Verificările au scos la lumină un mecanism fraudulos pus la punct de femeie, angajată la Poșta Română din 2019.

În loc să ducă banii oamenilor, femeia îi păstra pentru ea. Pentru a acoperi lipsa sumelor, falsifica documentele oficiale. Anchetatorii spun că, în perioada 1-20 februarie 2023, aceasta a falsificat 24 de mandate de pensii și alocații.

Pe cupoanele care rămâneau în arhiva instituției completa datele beneficiarilor, iar la rubrica de semnătură imita semnătura acestora, astfel încât totul să pară în regulă. Documentele erau apoi predate mai departe și înregistrate ca plăți reale în sistem.

A reușit să fure peste 45.000 de lei

Suma totală luată astfel a ajuns la 45.150 de lei. Printre victime s-au numărat bătrâni, oameni cu handicap și familii care depindeau de alocațiile copiilor. Mărturiile strânse în dosar arată impactul direct asupra acestora. Un martor a povestit că, după ce a reclamat lipsa banilor, a fost sunat de poștăriță și rugat să spună că i-a primit, cu promisiunea că îi va aduce ulterior.

O altă persoană a descoperit că semnătura unui bătrân de 95 de ani fusese falsificată pentru a justifica plata unei sume de peste 2.400 de lei.

Femeia a recunoscut, dar a încercat să înduplece instanța

Raportul criminalistic realizat de IPJ Constanța a arătat că scrisul și semnăturile de pe documente aparțin inculpatei. Expertiza a confirmat că datele și semnăturile au fost completate chiar de aceasta, eliminând varianta unei erori administrative.

Femeia a recunoscut faptele și a încercat să obțină o pedeapsă mai blândă. Inițial, a spus că avea nevoie de bani din cauza unui divorț și pentru plata unei sume rezultate din partaj. Ulterior, în instanță, apărarea a susținut că banii ar fi fost folosiți pentru tratamentul unei rude bolnave, însă judecătorii au respins această variantă.

Poștărița trebuie să mai plătească peste 22.000 de lei către Poșta Română

În decembrie 2024, Judecătoria Constanța a decis condamnarea femeii la 2 ani și 7 luni de închisoare, pentru delapidare, fals și uz de fals. Pedeapsa a fost suspendată pe o perioadă de 3 ani, dar cu mai multe obligații. Aceasta trebuie să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității, să participe la programe de reintegrare și să respecte supravegherea autorităților. De asemenea, i s-a interzis să mai lucreze ca factor poștal timp de 3 ani.

Deși o parte din sumă a fost restituită, instanța a stabilit că femeia trebuie să mai plătească peste 22.000 de lei către Poșta Română. Pentru a garanta recuperarea banilor, judecătorii au pus sechestru pe bunurile acesteia.

Dosarul nu este închis și a ajuns la Curtea de Apel Constanța, după depunerea unui apel. Următorul termen este stabilit pentru 28 mai 2026, când judecătorii vor decide dacă pedeapsa rămâne aceeași sau va fi modificată.