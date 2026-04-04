În caz contrar, Vladimir Putin i-a dat de înțeles lui Nikol Pașinian că va scumpi gazele pentru Armenia, în timp ce viceprim-ministrul rus Aleksei Overciuk a amenințat cu revizuirea relațiilor economice.

„Dacă vor lua o astfel de decizie, Armenia (…) se va retrage în cele din urmă din OTSC și din UEE”, a transmis președintele Parlamentului armean Alen Simonian, citat de The Insider.

OTSC și UEE, două pârghii geopolitice ale Moscovei

OTSC (Organizația Tratatului de Securitate Colectivă) este o alianță militară condusă de Rusia și formată din foste colonii sovietice, și anume Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan și Tadjikistan. Armenia și-a suspendat participarea în această organizație militară și a început procesul de retragere din cauza faptului că Rusia și celelalte țări nu au susținut-o în conflictul cu Azerbaidjan.

UEE (Uniunea Economică Eurasiatică) este un bloc de integrare economică înființat la inițiativa Rusiei în scopul de a contracara extinderea UE în regiune și de a-și face o altă pârghie de control asupra unor țări, în special asupra celor aflate cândva sub stăpânirea Uniunii Sovietice. Armenia a aderat la UEE în 2015, după Belarus, Kazahstan și Kîrgîzstan. Acum ia în considerare să se retragă din UEE și să se apropie de Uniunea Europeană. Motivul? Rusia a lăsat-o la greu în fața Azerbaidjanul și a căutat să profite de acest conflict în pofida tratatului de securitate existent între Moscova și Erevan.

De altfel, Pașinian i-a reamintit lui Putin de ce a suspendat participarea Armeniei în cadrul OTSC și și-a reafirmat angajamentul apropierii de UE, menționând însă că decizia finală privind direcția țării trebuie luată de cetățeni.

Lecții despre democrație pentru Vladimir Putin

Vladimir Putin a fost surprins vizibil incomodat în timpul întâlnirii cu Nikol Pașinian, mai ales când premierul armean vorbit deschis despre modul în care funcționează democrația în țara sa, explicând că alegerile au loc frecvent și că oamenii pot vota liber.

„Știți că Armenia este o țară democratică, iar la noi există constant procese politice, ceea ce a devenit deja ceva obișnuit. De fapt, avem alegeri de două ori pe an, inclusiv alegeri municipale, care sunt foarte politizate, pentru că oamenii votează pentru sau împotriva partidelor politice”, a declarat Pașinian, prezentând o situație care nu se regăsește în Rusia de la instalarea lui Vladimir Putin la putere, în 1999.

„La aceste alegeri pot participa doar cetățenii care au exclusiv cetățenie armeană. Cu tot respectul, persoanele cu pașaport rusesc, conform Constituției Armeniei, nu pot candida nici pentru funcția de deputat, nici pentru cea de prim-ministru”, a subliniat el.

Premierul armean a insistat și asupra libertății internetului din țara sa, subliniind un alt contrast cu Rusia, unde Vladimir Putin a impus numeroase restricții și este aproape de a obține un mediu virtual controlat total de serviciile sale secrete.

„Există și cetățeni care cred că în Armenia există prea multă democrație. Pentru noi, aceasta este o chestiune de principiu. Rețelele de socializare, de exemplu, sunt 100% libere, fără nicio restricție, iar mulți oameni nu consideră că este prea mult. În general, nu avem deținuți politici”, a afirmat el.

Rusia începe să blocheze anumite importuri din Armenia

Pe de altă parte, autoritățile ruse au început să blocheze importurile din Armenia pe motiv că nu corespund normelor sanitare. Această tactică de intimidare a fost folosită împotriva mai multor țări, inclusiv împotriva Republicii Moldova, care a ales între timp să-și reorienteze majoritatea exporturilor către UE.

Armenia rămâne dependentă de gazele rusești, care sunt furnizate prin intermediul Gazprom Armenia, o companie deținută de Gazprom. Ruta principală trece prin Georgia prin conducta de gaze Caucazul de Nord-Transcaucazia. Armenia primește, de asemenea, gaze din Iran printr-o schemă „gaze pentru electricitate”, dar aceste volume nu acoperă toate nevoile țării.