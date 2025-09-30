Majorarea sa duce automat la creșterea dobânzilor variabile

IRCC crește din 1 octombrie de la 5,55% la 6,06% și își păstrează noua valoare până la finele acestui an. Majorarea sa duce automat la creșterea dobânzilor variabile, având în vedere că acestea sunt calculate pe baza indicatorului, adăugând marja băncii de la care este luat împrumutul, în general de 2%-3%.

Să luăm un exemplu concret. Valoarea creditului ipotecar mediu a ajuns pe parcursul lui 2025 la circa 73.400 de euro, potrivit intermedierilor realizate de brokerii rețelei Imobiliare.ro Finance. Această valoare este echivalentă cu 373.000 de lei.

Dacă până acum dobânda variabilă ajungea la 7,55% și rata lunară la 2.621 lei, din octombrie aceasta crește la 8,06% și rata la 2.753 de lei. Practic, discutăm despre 132 de lei în plus pe care beneficiarul creditului trebuie să-i achite la final de lună.

Cum vor fi afectate sumele pe care le poți împrumuta

Majorarea IRCC influențează, de asemenea, sumele pe care le poți împrumuta. Pentru a accesa un credit ipotecar similar, până acum un român avea nevoie de venituri nete de 5.825 de lei pe lună. Discutăm despre o persoană care face prima achiziție, nu are alte rate și optează pentru un împrumut pe 30 de ani, cu un grad de îndatorare de 45%.

Din octombrie, pentru a obține un credit de 373.000 de lei trebuie să ai un venit net lunar cu aproape 300 de lei mai mare.

“IRCC este un indicator calculat cu întârziere, pe baza tranzacțiilor interbancare din ultimele trei luni. Astfel, creșterea de acum nu descrie neapărat situația prezentă, ci consecința condițiilor financiare tensionate din trecut. În realitate, semnalele actuale arată o stabilizare a pieței și chiar premise pentru o reducere a dobânzilor în anii următori”, a declarat Andrei Cazacu, Franchise Network Director Imobiliare.ro Finance.

Ce soluții ai pentru a scăpa de presiunea ratelor

Există alternative pentru cei care anticipează că vor avea unele dificultăți, din octombrie, în gestionarea finanțelor personale.

“Pentru românii care simt presiunea ratelor, o alternativă viabilă o reprezintă refinanțările creditelor cu împrumuturi cu dobândă fixă. Creditele cu dobândă fixă pe 2-5 ani sunt recomandate, în momentul de față, și pentru persoanele care vor să acceseze un credit nou. Cele mai multe bănci vor păstra ofertele actuale, de 4,7%-5,5%, până la finalul anului”, a mai explicat Cazacu.

Reprezentantul Imobiliare.ro Finance a menționat, totodată, că un broker profesionist poate să pună la dispoziția celor interesați cele mai bune oferte de creditare din piață, personalizate în funcție de locuința dorită, venituri, dar și de bugetul alocat achiziției. Românii care vor să cumpere proprietăți noi pot fi avantajați, în condițiile în care băncile oferă dobânzi preferențiale în cazul imobilelor care se încadrează în clasa energetică A sau A+.

