Impactul financiar poate fi semnificativ

În toamna anului 2021, mulți români au profitat de dobânzile scăzute și ofertele avantajoase ale băncilor pentru a-și refinanța creditele. Pentru aceștia, perioada de dobândă fixă de trei ani se încheie acum, trecând automat la dobânzi variabile calculate în funcție de IRCC începând cu 1 octombrie.

Claudiu Trandafir, expert financiar și fondator al platformei OferteBancare.ro, avertizează: „Costul total al dobânzii poate sa se dubleze: de la 5%, la peste 8% – calculat ca IRCC (6,06%) plus marja bancii, care poate varia intre 1,5 si chiar 3%”. Această creștere poate transforma o decizie aparent avantajoasă într-o povară financiară greu de suportat.

Pentru a evita șocul ratelor mult mai mari, experții recomandă debitorilor să-și verifice atent contractele și să discute din timp cu banca. Trandafir sugerează: „Cei care se afla intr-o asemenea situatie ar trebui sa solicite o refinantare interna, pentru a-si securiza dobanda pentru inca minimum trei ani de zile”.

Creșteri și pentru dobânzile fixe

Chiar și cei cu dobânzi fixe trebuie să se pregătească pentru scumpiri. Băncile au anunțat deja ajustări moderate. Trandafir explică: „De la nivelul actual de 4,7%, ne asteptam la scumpiri intre 0,3% si 0,5%. Totusi, chiar si asa, dobanzile raman la jumatate fata de inflatie, semn ca exista lichiditate in piata”.

Recomandări Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa

IRCC reflectă costul mediu al împrumuturilor pe termen scurt între bănci, calculat pe baza tranzacțiilor efective din trimestrul anterior. În contextul economic actual, marcat de inflație ridicată și instabilitate fiscală, IRCC are o tendință clară de creștere.

Un exemplu concret

Pentru a înțelege mai bine impactul, să luăm un exemplu: un român cu un credit ipotecar de 300.000 lei pe 30 de ani, cu o marjă de 3,5%, plătește în prezent o rată lunară de aproximativ 2.021 lei, la o dobândă de 9,05%. De la 1 octombrie, odată cu creșterea IRCC la 6,06%, rata va urca la 2.113 lei. Diferența este de aproape 100 de lei pe lună, adică peste 1.000 de lei pe an.

În fața acestei situații, românii cu credite trebuie să fie vigilenți. Este important să-și urmărească atent contractele și să caute soluții de protecție. Opțiunile includ refinanțarea sau trecerea la dobânzi fixe pe termen determinat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE