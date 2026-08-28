Ratko Mladic a murit la 84 de ani

Ratko Mladić, condamnat pentru crime de război, a murit joi la vârsta de 84 de ani, într-un spital al penitenciarului din Haga, conform publicației Blic.

Ministrul Justiției din Serbia, Nenad Vujić, a confirmat că ceremonia de înmormântare va fi organizată cu cele mai înalte onoruri de stat și militare.

„Există protocoale cunoscute. Se știe care a fost rolul său, dar tot ceea ce i se cuvine generalului Mladić va fi cu siguranță respectat. Menționez că Republica Srpska nu este cea care decide aici. Familia va decide și locul în care va fi înmormântat, deoarece aceasta este o chestiune care ține de familia sa”, a declarat Vujić pentru ATV.

Mecanismul Internațional a anunțat că decesul lui Mladić a survenit în timpul spitalizării.

„Ofițerul medical al serviciului de detenție al ONU a fost informat imediat despre decesul lui Mladić, iar autoritățile olandeze au demarat o investigație”, se arată într-un comunicat oficial, scrie Blic.

Președinta Mecanismului, Graciela Gatti Santana, a dispus o anchetă care va fi coordonată de judecătorul Bonomy.

În ultimele 18 luni a fost imobilizat la pat

Mladić se afla din 2024 într-un spital penitenciar din Haga, iar în ultimele 18 luni fusese imobilizat la pat. A suferit mai multe accidente vasculare cerebrale, avea afecțiuni cardiovasculare grave, hipertensiune arterială, probleme neurologice și afecțiuni renale, mai scrie publicația menționată.

Cu doar șapte zile înainte de decesul lui Mladic, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a trimis o scrisoare oficială MTPÎ (n.r. Mecanismul pentru Tribunalele Penale Internaționale), solicitând eliberarea lui Mladić pentru a-și trăi ultimele zile în Serbia. Cererea a fost respinsă.

Într-o declarație din aprilie 2026, Vučić a precizat: „Am fost informat de Vujić despre starea sa extrem de gravă. Nu putea să stea în picioare; a fost adus la spital pe targă și a răspuns foarte scurt la întrebări. Nu înțeleg de ce cineva nu-i permite să-și petreacă ultimele zile în afara celulei. Dar sunt surprins? Nu, nu sunt”.

Condamnat pe viață pentru genocid și crime de război

Ratko Mladic a fost una dintre cele mai controversate și de temut figuri din timpul războaielor iugoslave dintre anii 1992 și 1995. În calitate de șef al Statului-Major al Armatei Republicii Srpska, el a comandat forțele sârbe în timpul asediului de 44 de luni asupra orașului Sarajevo, soldat cu peste 10.000 de morți în rândul civililor.

Tot Mladic a orchestrat și masacrul de la Srebrenica din iulie 1995, în care peste 8.000 de bărbați și băieți musulmani au fost separați de familii și executați în mod sistematic de forțele sârbe. Tragicul eveniment a fost încadrat de justiția internațională drept cel mai grav genocid comis pe continentul european de la prăbușirea regimului nazist.

După semnarea Acordului de la Dayton în 1995 și emiterea mandatului de arestare pe numele său, Mladic s-a ascuns timp de 16 ani. Cu ajutorul unor rețele de protecție din structurile militare și de securitate, fostul general a reușit să evite capturarea până în mai 2011, când a fost descoperit în satul Lazarevo din nordul Serbiei.

A fost extrădat de urgență la Haga, unde s-a desfășurat un proces lung și complex. În noiembrie 2017, Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPII) l-a găsit vinovat de 10 din cele 11 capete de acuzare, stabilind pedeapsa cu închisoarea pe viață. Decizia a devenit definitivă în iunie 2021, când judecătorii au respins definitiv apelul formulat de echipa sa de apărare.





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