Război de gherillă contra AUR pe Instagram. George Simion: „Niște troli”

Administrate de persoane care nu sunt membri ai partidului, unele dintre paginile nou create ele îi iau în râs pe liderii George Simion și Sorin Lavric, punând alături de fotografiile lor simboluri LGBT, aluzie la faptul că partidul AUR este unul puternic conservator, declarat public împotriva împotriva avortului, a identității de gen și a educației sexuale.

Cel puțin două pagini de Instagram pretind că aparțin unor filiale județene ale AUR, din Tulcea și Hunedoara. Prima, creată miercuri, 11 decembrie, cu o parte dintre fotografiile postate luate de pe pagina oficială de Facebook a partidului, în doar câteva ore a adunat aproape 500 de urmăritori. La datele de contact este trecut un număr de telefon al platformei unioniste Acțiunea 2012, a lui George Simion.

Contul promovează interzicerea metodelor de contracepție, pedepsirea prin biciuire a celor care ascultă muzică rock și „genocid” în rândul persoanelor LGBT.

George Simion. Foto Hepta

Contactat de Libertatea, co-președintele AUR, George Simion, spune că pagina de Instagram partidulaur_tulcea nu aparține partidului, ci este administrată de „niște troli” care încearcă să-l denigreze.

Chiar administratorii paginii recunosc, în răspunsurile către utilizatorii de Instagram, că nu sunt membri, ci doar „o comunitate de susținători” ai partidului AUR.

„Vom face genocid cum face Orban în Polonia”

Contul de Instragram partidulaur_tulcea avea, joi dimineață, 27 de postări și aproape 500 de urmăritori.

Una dintre postări este o fotografie cu steagul LGBT ars, și a strâns peste 600 de aprecieri și peste 4.000 de comentarii.

„Aici se scrie istorie și aici se pune punct abuzului asupra creștinilor români și asupra țării românești!”, este mesajul care însoțește imaginea.

Comentariile au curs, deși cele mai multe sunt postate de pe conturi false sau sunt spam-uri. Altele iau în serios mesajul ca asumat de AUR și critică partidul pentru atitudinea față de minoritățile sexuale.

„Sunteti întregi la cap? În loc să evoluăm ne întoarcem în epoca de piatră cu voi”, a scris cineva.

„Avem fonduri și armament din Rusia, veți ajunge ca în Polonia și Slovacia, mizeriilor, vom face genocid cum face Orban cu travestiții în Ungaria și veți vedea”, este replica administratorilor paginii.

Într-un interviu pentru Hotnews oferit la începutul săptămânii, co-președintele AUR George Simion a spus că partidul nu are nimic împotriva minorităților sexuale.

„Nu avem nicio problemă cu minoritățile sexuale. Pe mine mă interesează ce face România demografic. România nu are viitor, are o populație îmbătrânită și nu are copii. (…) Nu mă interesează ce face fiecare în patul lui, ce politici integrale a oferit Coaliția pentru Familie”, a spus Simion.

„Suntem mai avansați decât persoanele de culoare, de ce credeți că în Africa nu au ce mânca?”

În postările de la story-uri, administratorii paginii care se pretinde a AUR vorbesc despre interzicerea măsurilor de contracepție ca parte din programul AUR, pentru că acestea fac parte din „planul satanist de a reduce din populație orchestrat de marxiști”, introducerea în școli a educației creștine prin care se va preda abstinența sexuală și mariajul creștin și biciuirea celor care ascultă muzică rock și susțin avortul.

Tot ei spun că albii sunt mai avansați decât persoanele de culoare, că așa scrie în Biblie.

„De ce credeți că în Africa nu au ce mânca?!”, au scris ei, ca răspuns la întrebarea unui internaut.

„Vom scoate toți homosexualii și negrii din țară”

Despre superioritate și inferioritate în funcție de culoarea pielii se vorbește și pe o altă pagină de Instragram, care pretinde că este a filialei AUR Hunedoara. (foto)

V-om scoate toți homosexualii și negrii din țară. A fost dovedit din Biblie că omul alb a fost mereu superios și că homosexualii mereu au păcătuit. Postare de pe contul de Instragram partidulaur_hunedoara:

Co-președintele AUR George Simion a insistat că cele două conturi de Instagram nu sunt administrate de niciun membru al partidului și că au fost create cu scopul de a denigra Alianța pentru Unirea Românilor.

„Sunt zeci de pagini false care au apărut brusc acum și care ne denigrează. Am văzut, știu de ele, cred că dăm report la 20 de pagini de Facebook în fiecare zi. Cât despre cele de pe Instagram de care îmi spuneți… nebunie. Niște troli care ne denigrează. Vom vedea ce putem face din punct de vedere legal, pentru că ăsta este furt de identitate”, a declarat Simion pentru Libertatea.

Contactată de ziar, Elena Doboș, reprezentanta AUR din Tulcea, s-a arătat surprinsă de mesajele postate pe Instagram în numele partidului.

„Doamne ferește! Nici nu se pune problema să scriem așa ceva. Nu știu cine a creat acea pagină. Eu administrez pagina de Facebook a AUR Tulcea, dar nu avem și cont de Instragam. E clar că e fake. Colegii mei din țară mi-au spus că se confruntă cu același lucru, cu pagini false create pe rețelele de socializare”, a spus Doboș.



