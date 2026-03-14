„La ordinul meu”

Liderul de la Casa Albă a spus că operațiunea de o amploare fără precedent a fost executată direct la ordinul său.

„Acum câteva momente, la ordinul meu, Comandamentul Central al Statelor Unite a executat unul dintre cele mai puternice raiduri de bombardament din istoria Orientului Mijlociu și a distrus complet fiecare țintă militară din bijuteria coroanei Iranului, insula Kharg”, a scris Donald Trump.

El a subliniat că armata americană ar fi putut distruge și infrastructura petrolieră de pe insulă, dar a ales să nu facă acest lucru.

„Armele noastre sunt cele mai puternice și sofisticate pe care le-a cunoscut vreodată lumea, dar, din motive de decență, am ales să nu distrugem infrastructura petrolieră de pe insulă”, a spus Trump.

Amenințare legată de Strâmtoarea Hormuz

În mesajul său, liderul american a transmis și un avertisment direct pentru Iran, spunând că decizia de a nu lovi instalațiile petroliere ar putea fi schimbată dacă navigația prin Strâmtoarea Hormuz este blocată.

„Dacă Iranul sau oricine altcineva interferează cu trecerea liberă și sigură a navelor prin Strâmtoarea Hormuz, voi reconsidera imediat această decizie”, a avertizat președintele SUA.

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

„Iranul nu poate apăra nimic din ce vrem să atacăm”

Trump a susținut că armata iraniană nu are capacitatea de a se apăra împotriva unui atac american.

„Iranul nu are nicio capacitate de a apăra nimic din ceea ce vrem să atacăm. Nu pot face nimic în această privință”, a afirmat el și a repetat și poziția Washingtonului privind programul nuclear iranian.

„Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară și nici capacitatea de a amenința Statele Unite sau lumea”, a scris Trump.

Potrivit ultimelor informații, aproximativ 5.000 de pușcași marini americani și nave de război au fost desfășurate în regiune și în această dimineață o rachetă ar fi lovit complexul ambasadei SUA din Bagdad, fără informații clare despre eventuale victime.

În același timp, prețurile petrolului au crescut puternic pe piețele internaționale. La New York, petrolul WTI a urcat cu peste 3%, până la aproape 99 de dolari pe baril, iar petrolul Brent a trecut de pragul de 100 de dolari.

