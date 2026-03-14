Printre acestea s-au numărat birouri ale băncii americane Citigroup, instituție considerată unul dintre cei mai importanți actori ai sistemului financiar global și ai rețelei dolarului american.

Această zonă este considerată unul dintre cele mai importante noduri financiare din Orientul Mijlociu și găzduiește sediile a numeroase bănci internaționale și instituții de investiții, inclusiv Citibank.

În urma incidentului, unele bănci internaționale și-au evacuat angajații din clădiri, continuându-și o parte din activități în regim de telemuncă.

De asemenea, pe fondul preocupărilor tot mai mari privind securitatea, sucursalele regionale ale Citibank au anunțat suspendarea temporară a unora dintre activitățile care presupun prezența fizică în Emiratele Arabe Unite.

Lovituri și în Manama

Simultan, au fost publicate informații despre atacuri cu drone și rachete în orașul Manama, Bahrain. Bahrain este unul dintre centrele vitale ale prezenței militare și economice a SUA în Golful Persic, găzduind, totodată, Flota a Cincea a Statelor Unite.

Rolul Citibank în sistemul financiar global

Citibank, subsidiară a grupului financiar cu același nume, este una dintre cele mai mari bănci internaționale din lume, operând în peste 100 de țări. Banca joacă un rol esențial în câteva domenii-cheie:

Decontarea tranzacțiilor în dolari în comerțul global;

în comerțul global; Finanțarea comerțului internațional și a energiei ;

; Furnizarea de servicii financiare pentru companii multinaționale și fonduri de investiții;

pentru companii multinaționale și fonduri de investiții; Gestionarea transferurilor bancare pe piețele emergente.

Din acest motiv, unii analiști consideră că vizarea sediilor băncii, dincolo de aspectul său simbolic, ar putea fi un semnal al extinderii conflictului către infrastructura economică și financiară legată de Occident.

Îngrijorări privind extinderea conflictului

Experții economici sunt de părere că, și în condițiile în care daunele fizice sunt limitate, atacurile asupra centrelor financiare internaționale ar putea avea consecințe precum creșterea riscului de investiții, scumpirea costurilor de asigurare și perturbarea activității companiilor multinaționale din regiune.

Între timp, unii analiști au avertizat că, dacă astfel de atacuri continuă, securitatea centrelor financiare din Golful Persic ar putea deveni o nouă dimensiune a competiției geopolitice în actuala criză.

