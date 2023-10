Cea mai călduroasă zi de 21 octombrie. 129 de recorduri, înregistrate de meteorologi, după o zi cu 35 de grade și „apă mai caldă ca-n august” pe litoral

Gruparea teroristă Hezbollah, susținută de Iran, efectuează zilnic atacuri cu rachete din Liban împotriva pozițiilor armatei israeliene și orașelor din nordul Israelului de când a început războiul Israel-Hamas pe 7 octombrie, notează Times of Israel.

21 oct. - Acum 13 ore „Transporturile umanitare care au intrat în Gaza nu au fost verificate de arme“

Un purtător de cuvânt al ONU a declarat că primele 20 de camioane cu ajutoare umanitare care au intrat în Gaza nu au fost verificate pentru arme sau alte obiecte de contrabandă, relatează New York Times, potrivit The Times of Israel.

În schimb, camioanele au intrat prin intermediul unui „proces accelerat”, în care un raport cu ceea ce conțineau a fost prezentat ONU, Egiptului și Israelului, spune Stéphane Dujarric. Ajutoarele au fost date Crucii Roșii pentru a fi distribuite.