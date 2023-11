LIVETEXT | Eliberarea unui nou grup de ostatici ai Hamas așteptată azi, în a doua zi de armistițiu. Majoritatea celor eliberați vineri, în stare fizică bună

Pe rețelele de socializare a fost publicată o înregistrare video care pare să arate momentul în care Hamas i-a predat Comitetului Internațional al Crucii Roșii pe ostaticii din Gaza, în cursul zilei de astăzi, scrie The Guardian.

This appears to be the first Hamas video showing the moment the hostages were handed over to the ICRC. (Its being shared on Palestinian and Israeli social media – and by Israeli family members of those in the video). pic.twitter.com/xRYmppcEdH