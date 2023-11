View this post on Instagram

„După o noapte foarte lungă de așteptare, în jurul orei 3:30 (aceeași oră în România – n.r.), 12 ostatici au fost transferați aici și mă bucur să vă informez că, deși zilele de captivitate sunt evidente asupra lor, niciunul dintre ei nu are nevoie de o intervenție urgentă și imediată. Vom continua să îi susținem fizic și psihic”, a declarat șeful spitalului de copii, profesorul Itai Pessach.

Centrul medical Sheba din Ramat Gan a anunțat că 12 dintre cei 13 ostatici israelieni eliberați sâmbătă de Hamas și-au petrecut noaptea la unitatea medicală și că niciunul dintre ei nu a avut nevoie de îngrijiri urgente, relatează The Times of Israel.

Alți doi copii, Noam Or, în vârstă de 17 ani, și sora sa de 13 ani, Alma, au fost eliberați sâmbătă fără tatăl lor.

Kibbuțul Be’eri, de unde au fost răpiți 12 din cei 13 ostatici israelieni eliberați sâmbătă, acuză Hamas că a încălcat termenii înțelegerii pentru că a eliberat o fată de 13 ani, Hila Rotem, fără mama ei, Raya, relatează The Times of Israel.

Biroul premierului israelian și Forumul Ostacilor și al Familiilor Dispărute au făcut publice numele și vârstele celor 13 ostatici israelieni eliberați sâmbătă, în a doua zi a armistițiului dintre Israel și Hamas, relatează CNN.

Aceștia sunt: Shoshan Haran (67 de ani), Shiri Weiss (53 de ani), Sharon Avigdori (52 de ani), Adi Shoham (38 de ani), Maya Regev (21 de ani), Noga Weiss (18 ani), Noam Or (17 ani), Alma Or (13 ani), Hila Rotem (13 ani), Noam Avigdori (12 ani), Emily Hand (9 ani), Naveh Shoham (8 ani) și Yahel Shoham (3 ani).

Dror Or, tatăl lui Noam și Alma Or, este încă deținut de Hamas în Gaza, în timp ce Yonat Or, mama copiilor și soția lui Dror, a fost ucisă pe 7 octombrie, spun oficialii israelieni.

De asemenea, Raaya Rotem, mama lui Hila Rotem, este în continuare ostatică.

Pe lângă cei 13 israelieni, au fost eliberați sâmbătă și 4 cetățeni thailandezi, numele lor fiind făcute publice de premierul thailandez Srettha Thavisin. Ei sunt Natthaporn Onkaew, Komkrit Chombua, Anucha Angkaew și Manee Jirachart.

Mai multe detalii: Fata despre care tatăl ei a crezut că a murit pe 7 octombrie se află printre ostaticii Hamas eliberați sâmbătă. Emily a împlinit 9 ani în captivitate