Război total în PNL: liberalii, prinși între excluderi și tentativă de răsturnare a lui Bolojan

Primul pas al lui Bolojan

Prima mutare este a echipei Bolojan. Pentru azi, miercuri 17 iunie, la ora 16.00, a fost convocat un Birou Politic Național. Ședința va fi în format online și are drept scop reconfirmarea deciziei de luni din BPN, că oricine acceptă o funcție ministerială în Guvernul Veștea e exclus de drept din partid. Pe scurt, în prima fază, Adrian Veștea va fi singurul exclus pe acest motiv. Validarea finală pentru excludere este cea a Consiliului Național. Iar acest Consiliu Național, unde sunt de obicei 800-1.000 de membri de partid, va fi convocat cât mai rapid de Biroul Politic Național. Cel mai devreme Consiliul Național poate fi vineri.

De asemenea, în funcție de depunerea programului de guvernare și a listei de miniștri, ar putea fi propuși la excludere și alți membri. În aceeași ședință de BPN, liberalii stabilesc poziția lor pe calendarul parlamentar pentru Guvernul Veștea, potrivit surselor Libertatea. Iar acest calendar presupune audieri de luni încolo. La fel și votul. Însă în același timp, și tabăra Thuma-Veștea urmărește să se consolideze și ar vrea ca tot demersul să aibă punctul culminant la un congres în weekendul următor.

Congresul Extraordinar al PNL poate fi convocat rapid de Consiliul Național, inclusiv pentru duminică sau pentru o altă zi la alegere. La Congresul Extraordinar ar trebui să participe mai multe mii de persoane, deci este nevoie de rezolvarea problemei logistice.

Ce vrea fiecare de la Congres

Cei care acum sunt în echipa lui Veștea vor să forțeze pentru următorul Congres Extraordinar alegerea unei noi conduceri. Sursele Libertatea susțin că sunt gata să vină cu o moțiune sprijinită de Veștea, cel care țintește funcția de președinte. Mai mult, Veștea ar vrea să vină cu propria echipă de prim-vicepreședinți și vicepreședinți. Toate acestea depind în primul rând de planul învestirii Guvenului Veștea vineri. Ideea pe care merg cei din tabăra pucistă este că un partid care are premierul nu ar vota contra acestuia.

Dar planul lui Veștea are hibe. În primul rând, susținătorii săi din Parlament nu au voturi necesare ca în Birourile Permanente Reunite să stabilească un calendar pe repede-nainte pentru trecerea guvernului. În al doilea rând, s-ar putea ca până duminică, la Congresul Extraordinar, Veștea să nu mai fie membru de partid. Așadar, ar fi mai greu să-și exprime intenția de a candida.

Nu în ultimul rând, agenda Congresului Extrordinar ar putea să aibe incluse doar câteva mici modificări de statut și alegerea de noi membri în locul celor dați afatră că sprijină Guvernul Veștea.

Mai puțini, dar fideli

Numeroși liberali din conducere susțin că o scindare a PNL este „dureroasă”, dar poate însănătoși partidul. „Doamne ajută să plece!”, susținea un vicepreședinte al formațiunii, referindu-se la o colegă fruntașă din tabăra Thuma. „Că suntem 40 sau 60 e tot aia, din moment ce mergem în opoziție”, a mai punctat liberalul referitor la plecare unor membri.

În momentul de față conducerea PNL susține că se simte confortabil cu intrarea în opoziție, dar la nevoie ar accepta și prezența într-un guvern minoritar alături de USR, UDMR și minorități.

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