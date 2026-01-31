În timp ce facturile cresc și sunt anunțate noi majorări pentru următorii cel puțin trei ani, operatorul de apă raportează profituri de milioane de euro, iar directorii sunt plătiți regește, cu 8.000 de euro lunar. Conflictul a ieșit din zona nemulțumirilor publice și a ajuns acum în instanță.

„Procesul apei” începe în februarie

Strategia de tarifare a operatorului regional ApaVital, documentul pe baza căruia au fost decise scumpirile, a fost atacată în instanță de către Iulian Hușanu, consilier local la Iași din partea Partidului CURAJ.

Tarifele ApaVital sunt printre cele mai mari din țară, conform ANRSC

El contestă legalitatea hotărârii prin care strategia a fost aprobată: actul a fost adoptat de ARSACIS în decembrie 2024, o structură asociativă care reunește toate autoritățile locale din Iași, dar și unele localități din județele Neamț, Vaslui și Botoșani. ApaVital gestionează serviciile de apă și canalizare în baza unui contract de delegare, semnat cu ARSACIS. În total, are peste 500.000 de clienți.

Hușanu susține că nu a existat mandat explicit din partea autorităților locale la momentul votului, invocă nerespectarea termenelor legale, lipsa consultării publice și acuză nereguli în procedura de vot. Procesul are termen pe 10 februarie.

„Solicit obligarea ARSACIS la revenirea la tarifele anterioare și rambursarea retroactivă către populație a diferenței de preț facturate conform hotărârii contestate”, se arată în plângerea depusă la instanță. Înainte de scumpiri, prețul apei era de 15,4 lei/mc (fără TVA). Din ianuarie 2026, tariful este 21,17 lei/mc, al doilea cel mai mare din țară, după Vaslui.

Recent, demersul consilierului local a fost dublat de Primăria Iași, care a anunțat că va contesta strategia dacă aceasta nu va fi revizuită. Mesajul municipalității este că aprobarea unei strategii generale nu echivalează cu un cec în alb, iar fiecare majorare trebuie votată distinct, an de an.

„Aprobarea unei creșteri tarifare multianuale, fără posibilitatea reevaluării și aprobării anuale, limitează nejustificat atribuțiile autorităților locale membre și încalcă principiul transparenței și al protejării interesului public”, se arată în plângerea Primăriei.

Cum se apără ApaVital

Sub presiunea publică și a acțiunilor din instanță, ApaVital a venit cu o serie de clarificări. Compania justifică majorările prin presiunea investițiilor și explozia costurilor, invocând cofinanțarea proiectelor europene, scumpirea energiei și a materialelor. În același timp, operatorul afirmă că prețul este „fundamentat tehnic, economic și legal”.

„Tarifele nu sunt stabilite unilateral de operator, ci aprobate în cadrul structurilor de guvernanță asociativă, în care sunt reprezentate unitățile administrativ-teritoriale membre ARSACIS (în total 120 de membri)”, susține ApaVital.

Oficialii companiei au adăugat că strategia de tarifare a fost gândită astfel încât scumpirile să fie eșalonate, pentru a fi evitate „creșteri bruște”. În realitate, în doar doi ani, prețul apei a crescut cu 37% la Iași.

„Nivelul tarifelor reflectă investițiile realizate și în curs de finalizare în extinderea și modernizarea rețelelor, conform cerințelor europene”, a mai justificat ApaVital.

Profit de 10 milioane de euro și salarii generoase

În timp ce aproba scumpiri multianuale ale prețului apei, ApaVital a înregistrat cel mai mare profit din istoria companiei: aproape 50 milioane de lei în anul 2024. Oficialii spun că întregul profit este reinvestit în proiecte.

ApaVital are cinci directori, iar media salarială a acestora este în jur de 8.000 de euro/lunar. Cele mai recente declarații de avere, depuse în anul 2024, arată că directorul general Mihail Doruș a încasat cel mai mare salariu, de peste 42.000 de lei net lunar, în timp ce ceilalți directori au avut venituri similare.

Cei cinci directori ai ApaVital câștigă lunar în jur de 8.000 de euro

ApaVital plătește consultanți ca să contracareze „mesajele negative”

În această perioadă, ApaVital pune la punct o strategie de comunicare de criză. În decembrie 2025, operatorul a semnat un contract de 260.000 de lei (fără TVA) cu o firmă din București (Amicom Revolution) pentru o perioadă de 6 luni. În mediul online au apărut deja o serie de clipuri video în care se oferă explicații privind tarifele practicate. „Creșterea vizibilității pozitive în presa de business și economică. Crearea unui flux constant de prezență media în presa de specialitate” este un alt obiectiv al contractului.

În paralel, un alt contract semnat de ApaVital vizează „gestiunea situațiilor de criză” în comunicare. Contractul are o valoare totală de peste 215.000 de lei și a fost atribuit către o întreprindere individuală din comuna Holboca, Iași (I.I. Vlasie Gheorghe).

„Identificarea principalilor promotori ai mesajelor negative la adresa beneficiarului, prin care se denaturează realitatea privind activitatea acestuia, a motivației acestora, persoane și entități, precum și conceperea și derularea de activități de comunicare prin care să se realizeze contracararea acestora” este un fragment din descrierea achiziției.

