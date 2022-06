„Victoria va fi a noastră”

Volodimir Zelenski a înregistrat un mesaj video către ucraineneni în care apare alături de premierul Denis Șmihal, consilierul prezidențial Mihailo Podoliak și alți membri ai cabinetului său – ca o rememorare a mesajului transmis în primele zile a războiului, când arăta populației că liderii politici nu au fugit din Kiev.

„Liderii fracțiunilor parlamentare sunt aici, șeful de cabinet al președintelui este aici, prim-ministrul Ucrainei (Denis) Șmihal este aici, (consilierul prezidențial Mihailo) Podolyak este aici, președintele este aici. Echipa noastră este mult mai mare. Armata Ucrainei este aici. Cel mai important, poporul ucrainean este aici”, a spus Zelenski, în înregistrarea video.

„Apărăm Ucraina de 100 de zile. Victoria va fi a noastră. Slavă Ucrainei”, a adăugat el.

„Munca va continua până atingem toate rezultatele dorite”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a evaluat vineri rezultatele primelor 100 de zile de război din Ucraina, spunând că „anumite rezultate” au fost obținute și că „lucrările” vor continua până când toate obiectivele vor fi îndeplinite.

„Operațiunea are ca scop principal protecția persoanelor din Donețk și Luhansk. În ceea ce privește asigurarea protecției acestora, se iau măsuri și s-au obținut anumite rezultate”, a declarat Peskov, într-o conferință de presă telefonică.

El a continuat retorica oficială a Kremlinului care a numit invazia „o operațiune specială de demilitarizare și denazificare”. Peskov a spus că multe așezări „au fost eliberate de forțele armate pronaziste ale Ucrainei, precum și direct de elementele naționaliste”, repetând justificarea fără temei a războiului de la Kremlin.

„A fost oferită oportunitatea oamenilor de a începe să-și construiască o viață liniștită. Această muncă va continua până când toate obiectivele operațiunii militare speciale vor fi atinse”, a spus el.

100 de zile care s-au soldat cu mii de morți și 6,8 milioane de refugiați

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Olaf Scholz, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate Josep Borrell și secretarul britanic de Externe Liz Truss au emis toți mesaje pentru a marca cea de-a 100-a zi de război în Ucraina.

Von der Leyen a calificat din nou invazia drept „nejustificată” și a menționat că „curajul ucrainenilor impune respectul și admirația noastră”. Ea a spus că Uniunea Europeană este alături de Ucraina și că se întâlnește astăzi cu președintele francez Emmanuel Macron pentru a discuta despre sprijinul acordat Ucrainei.

100 days ago Russia unleashed its unjustifiable war on Ukraine.



The bravery of Ukrainians commands our respect and our admiration.



The EU stands with Ukraine.



Today in Paris, I will discuss with @emmanuelmacron @Europe2022FR the EUs current & future support to the country. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 3, 2022

Cancelarul german Olaf Scholz a l-a primit vineri pe președintele Parlamentului ucrainean, Ruslan Stefanchuk, și a transmis susținerea sa pentru rezistența ucraineană.

Seit 100 Tagen leisten die Ukrainerinnen und Ukrainer Widerstand gegen den russischen Aggressor. 100 Tage Krieg in Europa. Danke dem ukrainischen Parlamentspräsidenten @r_stefanchuk für das Gespräch an diesem traurigen 100. Kriegstag. pic.twitter.com/4HTmoTMevi — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 3, 2022

Josep Borrell a amintit „distrugerile fără sens” pe care le-a provocat războiul Rusiei, inclusiv mii de morți, milioane de refugiați și tone de cereale blocate.

100 days of Russias invasion of Ukraine. 100 days of EU strongly supporting Ukraine



100 days causing thousands of deaths and 6.8 million refugees



100 days of senseless destruction with billions worth of damages



100 days of blocked ports & bombed fields, 22M t of grain blocked pic.twitter.com/GxQ5rmN6K2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 3, 2022

Iar secretarul britanic Liz Truss a spus că „invazia lui Putin a adus moarte și distrugere la o scară nemaivăzută în Europa după cel de-al Doilea Război Mondial”. „Acest război are ramificații uriașe pentru pacea globală, prosperitatea și securitatea alimentară”, a afirmat oficialul.

My statement to mark the first 100 days of the barbaric war in Ukraine 👇 pic.twitter.com/mYZQSFi5jZ — Liz Truss (@trussliz) June 3, 2022

„Vieți pierdute și familii sfâșiate”

Într-o declarație privind impactul a 100 de zile de război din Ucraina asupra civililor, directorul general al Crucii Roșii, Robert Mardini, a spus că „ar fi greu de exagerat impactul pe care conflictul armat internațional din Ucraina l-a avut asupra civililor în ultimele 100 de zile.”

„Amploarea distrugerii în orașe sfidează înțelegerea. Casele, școlile și spitalele au fost distruse, iar civilii au suferit ororile conflictului, cu vieți pierdute și familii sfâșiate”, a spus el.

„Mii dintre ei trăiesc cu suferința de a nu ști ce s-a întâmplat cu cei dragi, inclusiv rudele prizonierilor de război”, a spus Mardini, cerând celor implicați în conflict să ofere Crucii Roșii acces la toți prizonierii de război.

„De asemenea, este important să ne amintim că unele regiuni au suferit nu 100 de zile de conflict armat, ci opt ani din acesta și mulți oameni au suferit mai multe tragedii. Mulți rezidenți au fost forțați să-și părăsească casele de mai multe ori, reconstruindu-și viața de la zero de fiecare dată”, a mai spus Mardini, referindu-se la ucrainenii afectați de războiul purtat în estul țării încă din 2014, de la anexarea Crimeei.

Agenția ONU pentru Refugiați a declarat vineri pe contul său oficial de Twitter că „o treime din populația Ucrainei a fost forțată să fugă în 100 de zile”, adăugând că agenția se concentrează pe protecție și adăpost pentru ucraineni.

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina

