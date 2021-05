Războiul miliardarilor pentru spațiul cosmic. Musk vs Bezos, bătălia inegală pentru dominație

În data de 5 mai 1961, în urmă cu 60 de ani, Alan Shepard a devenit primul american care a zburat în spațiu la bordul capsulei Mercury.

Acum, miliardarii Elon Musk și Jeff Bezos au ales această dată simbolică pentru a prezenta publicului progresele făcute de către companiile lor spațiale. Musk controlează SpaceX, în vreme ce Bezos deține Blue Origin.

Naveta lui Musk are o lungime avans. După patru încercări nereușite, SpaceX a făcut în final o aterizare de precizie la primul zbor al prototipului SN15 al modulului său lunar și marțian.

Dacă anii 60 au văzut confruntarea dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică, rivalitatea între două mari puteri, două sisteme, actuala situație s-a schimbat în mod semnificativ, scrie publicația germană Die Welt, în varianta franceză a articolului publicat de cotidianul belgian Le Soir.

NASA, agenția spațială americană, a privatizat o parte din zborurile cosmice. Acum se înfruntă liderii a două grupuri tehnologice: Musk și Space X contra lui Bezos și a întreprinderii sale Blue Origin.

Ambele au ambiții mai mari decât să ducă un american pe Lună, obiectivul anunțat de Donald Trump pe când era președinte.

Musk și Bezos vor să devină furnizori compleți în domeniul aerospațial. Dincolo de rachete și mii de sateliți care să furnizeze internet, ei se gândesc deja la taxiuri spațiale pentru guverne sau turism spațial.

În plus, Elon Musk vorbește despre salvarea umanității pe termen lung prin colonizarea Lunii, a planetei Marte sau a altora.

Bezos, pe de altă parte, urmărește ideea realizării de infrastructură în spațiu. Conform acestuia, umanitatea poate supraviețui în imense colonii spațiale.

Acest vis, care seamănă cu romanele SF, devine puțin câte puțin o realitate. Cel puțin în privința lui Musk, notează Die Welt.

Pentru că Bezos a trebuit să se mulțumească cu anunțarea primului zbor în spațiu al Blue Origin cu echipaj uman.

Naveta New Shepard, botezată după astronautul Alan Shepard, urmează să zboare în data de 20 iulie la 100 de kilometri altitudine în timpul unui zbor de zece minute.

#NewShepard has flown 15 successful consecutive missions to space and back above the Kármán Line through a meticulous and incremental flight program to test its multiple redundant safety systems. Now, its time for astronauts to climb onboard. pic.twitter.com/rwxSKbs00e