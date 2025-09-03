RAZI, artistul care a renunțat la o carieră promițătoare în handbal pentru a face muzică: „Am compus exact ce trăiam”

Piesele lui sunt inspirate din viața reală, iar visul său e să urce pe scena de la Madison Square Garden, făcând totul pas cu pas. Tânărul a vorbit pentru Libertatea despre parcursul său muzical, mesajele din spatele pieselor și proiecte viitoare.

De pe terenul de handbal spre scenă/spre un alt vis

Primii pași i-a făcut în sportul de performanță. La doar 14 ani, împreună cu fratele său, a plecat la Bacău pentru a face handbal. Zece ani a trăit printre antrenamente și competiții, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

„Am câștigat Balkania, am fost la European, eram considerat cea mai bună extremă din țară. Idealul meu era să ajung să joc în Champions League”, povestește el.

Acest vis s-a oprit pentru că și-a dorit să continue cu muzica, în timp ce fratele său a mers mai departe și joacă astăzi în Liga Națională. „Părinții m-au susținut mult. La început le-a fost greu să accepte că îmi schimb drumul. Când copilul tău spune că vrea să facă ceva și apoi se răzgândește, e normal să te întrebi dacă nu pierde timpul. Dar, pe parcurs, au înțeles că eu chiar cred în visul meu de a ajunge pe scenă”, relatează RAZI.

Primii pași în muzică

Artistul RAZI

RAZI spune că s-a apucat târziu de muzică, mai exact la vârsta majoratului. A învățat singur să cânte la chitară și la pian: „Plecam de la antrenamente, ziceam că am meditații, și stăteam în camera de cămin și cântam.”

În clasa a 12-a, RAZI a cântat în fața colegilor și spune că a fost un moment când toată lumea a râs de el. „Toată lumea mă știa handbalistul clasei. Și am zis băi, stai puțin. Am cântat și chiar mi se părea că a ieșit fain. După aceea am văzut-o și pe doamna dirigintă că râdea”, își amintește RAZI.

A găsit puterea de a merge mai departe: „Din momentele alea în care lumea zice că nu ești făcut să faci asta, trebuie să înveți și să îți pui în cap că ești făcut să faci ceea ce vrei tu să faci”.

El susține că a aplicat în muzică același lucru pe care l-a aplicat și la handbal. „Să văd înainte, ca un cal. Toată lumea care își atinge măcar puțin cu degetele visul, știe că a mâncat aia pe pâine până a ajuns să îl atingă.”

Fostul său antrenor, Gabriel Armanu, îl sună și astăzi după ce îi ascultă piesele. „Îmi zice mereu: Când dai și tu hitul ăla mare?.” Pentru RAZI, idealul e să ajungă să cânte într-o zi la Madison Square Garden din New York. Până atunci, menționează că face lucrurile pas cu pas.

Sociologia l-a pregătit să compună muzică

După experiența din sport, RAZI a venit la București, unde a urmat Facultatea de Sociologie. „Mi-a plăcut să studiez societatea. Aveam zile în care oamenii veneau la facultate în pijamale. Era foarte American style și a fost tare”, își amintește el. Studiile i-au oferit un altfel de exercițiu, unul care astăzi îi folosește în muzică: „Să înțeleg cumva să nu fiu neapărat subiectiv, cât să fiu obiectiv în scrierea mea.”

A început și un master, dar a renunțat în anul doi, pentru că simțea că îl făcea mai mult pentru părinți decât pentru el.

Una dintre piesele care îl definesc este „Am plecat”, inspirată din propria poveste. „Am scris exact ce trăiam. Lucram în retail și, când am semnat cu Global ca artist, mi-am dat demisia. Asta se regăsește în piesă: «Azi merg să îmi semnez demisia, de mâine ridic în picioare lumea de pe scena aia mare»”.

Pentru RAZI, muzica nu este doar despre a spune ce simte, ci și despre a oferi ceva celor care îl ascultă. „Îmi doresc ca un om să simtă că e înțeles și că cineva e alături de el.”

Ultima lansare, STAR este alcătuită din versul la care face referire RAZI „cu toți spun că am luat-o raznă” și spune că vrea să se înțeleagă că uneori, chiar dacă lumea spune că ai luat-o razna, atâta timp cât tu îți urmezi visul, nu mai contează ce spune lumea.”

Inspirația pentru piese

RAZI își compune singur piesele, atât pentru el, cât și pentru alți artiști. Acesta susține că majoritatea pieselor lui sunt trăite: „Toate au un sâmbure de adevăr.”

El spune că uneori ideile pot apărea oriunde, chiar și în mijlocul străzii. „Treceam pe la Victoriei și era un sticker galben pe jos pe care scria „DEGALBEN”. Mesajul l-a inspirat și acum își dorește să lanseze o piesă care să se numească „Galben.” Alteori, se uită la telefon și vede doar un avion sau orice alt simbol și îi vin idei de piese. „I’m trying to romanticize everything (Încerc să romantizez totul). Doar îmi pun căștile și încerc să văd frumosul în absolut orice, în clădiri, în mașini, în cum se reflectă soarele, etc.”

Iar atunci când scrie pentru un alt artist, spune că are nevoie să îl studieze pentru a-l înțelege mai bine. „Vin la sesiune cu vreo cinci idei de piese și cumva caut în repertoriul lui ce îl definește.”

Mărturisește că i-ar plăcea să colaboreze în viitor cu The Motans și cu Irina Rimes. „Sunt în aceeași zonă cu mine.”

Mesajul din spatele piesei Paradis

RAZI ne poveștește despre piesa sa „Paradis”, pe care o descrie ca pe o poveste. „Încercam să conturez personajul meu RAZI, doar că am ținut să spun o poveste ca și cum aș povesti într-o piesă. Și acest personaj cumva sunt eu”, explică el.

Artistul a imaginat personajul cu cravată și pantofi, un vagabond care traversează orașul și trece prin diferite experiențe pentru a ajunge „la locul său”. „Mereu îmi vine în minte de la bac Povestea lui Harap Alb și drumul inițial al personajului principal, care trebuie să treacă prin anumite etape ale vieții ca să ajungă exact unde trebuie”, adaugă RAZI.

„Poate că” și viitoare proiecte

Aceasta piesă spune că a visat-o într-o seară a scris-o a doua zi. „Aveam deja ideea cu poate că. Este povestea lui Tristan și a lui Solde. E mitică cumva piesa”, explică artistul.

Spune că prin această piesă a căutat să arate iubirea, iar piesa e despre un el și o ea care n-au putut să iubească în viața trăită și au reușit, ca în Tristan și Solda, să se iubească doar în viața de apoi.

Așadar, „poate că noi, în altă viață, ne-am găsit târziu sub pânze negre”, ei fiind pe patul de moarte și „poate că au mai primit o altă șansă”, pentru că „au fost puși față în față prea devreme”, în viața trecută. „Inima nu era pregătită să simtă așa ceva.” Adică poate nu erau pregătiți să se iubească și au învățat să se iubească doar după”, concluzionează artistul.

Despre piesa Floarea Soarelui tânărul artist ne-a spus că este inspirată din relația sa actuală și că Floarea Soarelui a devenit și simbolul proiectului său.

Pe 5 septembrie RAZI lansează o nouă piesă, care se numește „Nimic mai mult” și spune despre aceasta că este o piesă foarte specială, iar că apoi urmează din nou să lanseze un EP, un album mai mic. „Este un concept care o să fie definit bine în titlu, dar o să creez cumva ceva nou.”

Foto: Gabriel Drănău

