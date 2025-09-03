Piesele lui sunt inspirate din viața reală, iar visul său e să urce pe scena de la Madison Square Garden, făcând totul pas cu pas. Tânărul a vorbit pentru Libertatea despre parcursul său muzical, mesajele din spatele pieselor și proiecte viitoare. 

De pe terenul de handbal spre scenă/spre un alt vis

Primii pași i-a făcut în sportul de performanță. La doar 14 ani, împreună cu fratele său, a plecat la Bacău pentru a face handbal. Zece ani a trăit printre antrenamente și competiții, iar rezultatele nu au întârziat să apară. 

„Am câștigat Balkania, am fost la European, eram considerat cea mai bună extremă din țară. Idealul meu era să ajung să joc în Champions League”, povestește el.

Acest vis s-a oprit pentru că și-a dorit să continue cu muzica, în timp ce fratele său a mers mai departe și joacă astăzi în Liga Națională. „Părinții m-au susținut mult. La început le-a fost greu să accepte că îmi schimb drumul. Când copilul tău spune că vrea să facă ceva și apoi se răzgândește, e normal să te întrebi dacă nu pierde timpul. Dar, pe parcurs, au înțeles că eu chiar cred în visul meu de a ajunge pe scenă”, relatează RAZI.

Primii pași în muzică 

RAZI, artistul care a renunțat la o carieră promițătoare în handbal pentru a face muzică: „Am compus exact ce trăiam”
Artistul RAZI
Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China
Recomandări
Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

RAZI spune că s-a apucat târziu de muzică, mai exact la vârsta majoratului. A învățat singur să cânte la chitară și la pian: „Plecam de la antrenamente, ziceam că am meditații, și stăteam în camera de cămin și cântam.”

În clasa a 12-a, RAZI a cântat în fața colegilor și spune că a fost un moment când toată lumea a râs de el. „Toată lumea mă știa handbalistul clasei. Și am zis băi, stai puțin. Am cântat și chiar mi se părea că a ieșit fain. După aceea am văzut-o și pe doamna dirigintă că râdea”, își amintește RAZI. 

A găsit puterea de a merge mai departe: „Din momentele alea în care lumea zice că nu ești făcut să faci asta, trebuie să înveți și să îți pui în cap că ești făcut să faci ceea ce vrei tu să faci”.

El susține că a aplicat în muzică același lucru pe care l-a aplicat și la handbal. „Să văd înainte, ca un cal. Toată lumea care își atinge măcar puțin cu degetele visul, știe că a mâncat aia pe pâine până a ajuns să îl atingă.”

Fostul său antrenor, Gabriel Armanu, îl sună și astăzi după ce îi ascultă piesele. „Îmi zice mereu: Când dai și tu hitul ăla mare?.” Pentru RAZI, idealul e să ajungă să cânte într-o zi la Madison Square Garden din New York. Până atunci, menționează că face lucrurile pas cu pas.

Excursii pe bani publici la Nisa și la plajă, în Cipru. Directorul care a aprobat „training-urile” a fost demis pe loc
Recomandări
Excursii pe bani publici la Nisa și la plajă, în Cipru. Directorul care a aprobat „training-urile” a fost demis pe loc

Sociologia l-a pregătit să compună muzică

După experiența din sport, RAZI a venit la București, unde a urmat Facultatea de Sociologie. „Mi-a plăcut să studiez societatea. Aveam zile în care oamenii veneau la facultate în pijamale. Era foarte American style și a fost tare”, își amintește el. Studiile i-au oferit un altfel de exercițiu, unul care astăzi îi folosește în muzică: „Să înțeleg cumva să nu fiu neapărat subiectiv, cât să fiu obiectiv în scrierea mea.”

A început și un master, dar a renunțat în anul doi, pentru că simțea că îl făcea mai mult pentru părinți decât pentru el.

Una dintre piesele care îl definesc este „Am plecat”, inspirată din propria poveste. „Am scris exact ce trăiam. Lucram în retail și, când am semnat cu Global ca artist, mi-am dat demisia. Asta se regăsește în piesă: «Azi merg să îmi semnez demisia, de mâine ridic în picioare lumea de pe scena aia mare»”.

Pentru RAZI, muzica nu este doar despre a spune ce simte, ci și despre a oferi ceva celor care îl ascultă. „Îmi doresc ca un om să simtă că e înțeles și că cineva e alături de el.”

Ultima lansare, STAR este alcătuită din versul la care face referire RAZI „cu toți spun că am luat-o raznă” și spune că vrea să se înțeleagă că uneori, chiar dacă lumea spune că ai luat-o razna, atâta timp cât tu îți urmezi visul, nu mai contează ce spune lumea.”

Parada dictatorilor în țara prafului de pușcă. Note despre recenta demonstrație de forță a clubului anti-occidental
Recomandări
Parada dictatorilor în țara prafului de pușcă. Note despre recenta demonstrație de forță a clubului anti-occidental

Inspirația pentru piese 

RAZI își compune singur piesele, atât pentru el, cât și pentru alți artiști. Acesta susține că majoritatea pieselor lui sunt trăite: „Toate au un sâmbure de adevăr.” 

El spune că uneori ideile pot apărea oriunde, chiar și în mijlocul străzii. „Treceam pe la Victoriei și era un sticker galben pe jos pe care scria „DEGALBEN”. Mesajul l-a inspirat și acum își dorește să lanseze o piesă care să se numească „Galben.” Alteori, se uită la telefon și vede doar un avion sau orice alt simbol și îi vin idei de piese. „I’m trying to romanticize everything (Încerc să romantizez totul). Doar îmi pun căștile și încerc să văd frumosul în absolut orice, în clădiri, în mașini, în cum se reflectă soarele, etc.”

Iar atunci când scrie pentru un alt artist, spune că are nevoie să îl studieze pentru a-l înțelege mai bine. „Vin la sesiune cu vreo cinci idei de piese și cumva caut în repertoriul lui ce îl definește.”

Mărturisește că i-ar plăcea să colaboreze în viitor cu The Motans și cu Irina Rimes. „Sunt în aceeași zonă cu mine.”

Mesajul din spatele piesei Paradis

RAZI ne poveștește despre piesa sa „Paradis”, pe care o descrie ca pe o poveste. „Încercam să conturez personajul meu RAZI, doar că am ținut să spun o poveste ca și cum aș povesti într-o piesă. Și acest personaj cumva sunt eu”, explică el. 

Artistul a imaginat personajul cu cravată și pantofi, un vagabond care traversează orașul și trece prin diferite experiențe pentru a ajunge „la locul său”. „Mereu îmi vine în minte de la bac Povestea lui Harap Alb și drumul inițial al personajului principal, care trebuie să treacă prin anumite etape ale vieții ca să ajungă exact unde trebuie”, adaugă RAZI.

„Poate că” și viitoare proiecte

Aceasta piesă spune că  a visat-o într-o seară a scris-o a doua zi. „Aveam deja ideea cu poate că. Este povestea lui Tristan și a lui Solde. E mitică cumva piesa”, explică artistul.

Spune că prin această piesă a căutat să arate iubirea, iar piesa e despre un el și o ea care n-au putut să iubească în viața trăită și au reușit, ca în Tristan și Solda, să se iubească doar în viața de apoi. 

Așadar, „poate că noi, în altă viață, ne-am găsit târziu sub pânze negre”, ei fiind pe patul de moarte și „poate că au mai primit o altă șansă”, pentru că „au fost puși față în față prea devreme”, în viața trecută. „Inima nu era pregătită să simtă așa ceva.” Adică poate nu erau pregătiți să se iubească și au învățat să se iubească doar după”, concluzionează artistul.

Despre piesa Floarea Soarelui tânărul artist ne-a spus că este inspirată din relația sa actuală și că Floarea Soarelui a devenit și simbolul proiectului său. 

Pe 5 septembrie RAZI lansează o nouă piesă, care se numește „Nimic mai mult” și spune despre aceasta că este o piesă foarte specială, iar că apoi urmează din nou să lanseze un EP, un album mai mic. „Este un concept care o să fie definit bine în titlu, dar o să creez cumva ceva nou.”

Foto: Gabriel Drănău

Artistul RAZI cu o floare în mâna dreaptăIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 2
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Vladimir Junior și Ivan locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / FOTO
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
Elle.ro
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
Acuzată că a dat țeapă Fiscului, Camila Giorgi s-a întors și a defilat într-o rochie transparentă pe covorul roșu
GSP.RO
Acuzată că a dat țeapă Fiscului, Camila Giorgi s-a întors și a defilat într-o rochie transparentă pe covorul roșu
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Metoda aplicată de livratorii din București pentru a evita agresiunile: „Ca să nu o pățesc, am luat această decizie”
Știri România 20:53
Metoda aplicată de livratorii din București pentru a evita agresiunile: „Ca să nu o pățesc, am luat această decizie”
Băiețel român răpit din București de un fost soldat american și dus în Italia cu un avion privat: „Mi-a furat fiul ca un 007”
Știri România 19:50
Băiețel român răpit din București de un fost soldat american și dus în Italia cu un avion privat: „Mi-a furat fiul ca un 007”
Parteneri
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Adevarul.ro
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome neobișnuite la copii
Ilie Bolojan îmbrăcat în colanți, erou de benzi desenate. Cum s-a născut Super Bolo și cum a reacționat actualul premier când a văzut imaginile
Fanatik.ro
Ilie Bolojan îmbrăcat în colanți, erou de benzi desenate. Cum s-a născut Super Bolo și cum a reacționat actualul premier când a văzut imaginile
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

5 știri by Libertatea – Monden: Andi Moisescu, zvonuri de divorţ, iar Mihai Bendeac s-a filmat turmentat
Stiri Mondene 18:09
5 știri by Libertatea – Monden: Andi Moisescu, zvonuri de divorţ, iar Mihai Bendeac s-a filmat turmentat
Cum au apărut chef Orlando Zaharia și soția lui în Lisabona. Fanii au fost surprinși când i-au văzut. „Ne-am dorit mult să ajungem acolo”
Stiri Mondene 17:40
Cum au apărut chef Orlando Zaharia și soția lui în Lisabona. Fanii au fost surprinși când i-au văzut. „Ne-am dorit mult să ajungem acolo”
Parteneri
Anunțul INEDIT făcut de Alina Pușcaș. Ce decizie a luat prezentatoarea la 39 de ani: „Sunt superîncântată, de-abia aștept să…”
Elle.ro
Anunțul INEDIT făcut de Alina Pușcaș. Ce decizie a luat prezentatoarea la 39 de ani: „Sunt superîncântată, de-abia aștept să…”
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a lăsat mască pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
ObservatorNews.ro
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
GSP.ro
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
Parteneri
Al doilea aeroport din România elimină restricțiile privind transportul lichidelor în bagajul de mână
Mediafax.ro
Al doilea aeroport din România elimină restricțiile privind transportul lichidelor în bagajul de mână
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
StirileKanalD.ro
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
Tragedie în lumea sportului! Fostul căpitan al naționalei a murit după ce a sărit în apă de pe un pod
KanalD.ro
Tragedie în lumea sportului! Fostul căpitan al naționalei a murit după ce a sărit în apă de pe un pod

Politic

Nicușor Dan, cu lopata în mână pe șantierul centralei nucleare de la Cernavodă: investiție de 3 miliarde de euro
Politică 17:01
Nicușor Dan, cu lopata în mână pe șantierul centralei nucleare de la Cernavodă: investiție de 3 miliarde de euro
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Reacțiile din lumea politică
Politică 15:10
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Beijing, lângă dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Reacțiile din lumea politică
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
Fanatik.ro
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras toate privirile în tribune
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile