Răzvan Cuc a spus la șantierul șoselei de centură că nu s-a agățat niciodată de un scaun și că în ceea ce privește evaluarea activității unui ministru contează ce a făcut în funcție.

Ministrul Transporturilor a subliniat că nu a avut reproșuri de la colegi din partid.

„Eu, până în momentul de față, nu am avut reproșuri din partea colegilor din partid. Tot ce mi s-a cerut am făcut, am lucrat, sunt pe șantiere, urmărim obiectivele de investiții”, a declarat Răzvan Cuc.