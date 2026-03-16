Întrebat dacă știa că urmează acel reportaj în care Floarea Bolojan a povestit în premieră lucruri neștiute, inclusiv din copilăria actualului prim-ministru, Bolojan a negat. El a adăugat că a rămas surprins, fiindcă mama lui nu l-a anunțat, cu toate că discutase cu ea la telefon: „Nu știam de asta. În dimineața în care a apărut, l-am văzut pur și simplu. Deși vorbisem cu mama, nu mi-a spus de această chestiune”.

Floarea Bolojan, mama premierului și președintelui PNL Ilie Bolojan, are 87 de ani.

El a explicat și motivul pentru care nu se poate supăra pe mama lui, deși a admis că uneori au și păreri diferite. „Uneori mai discut cu mama în contradictoriu, dar nu mă pot supăra pe ea pentru că a tras din greu ca să trimită doi băieți la facultate, în condiții în care, știți, erau niște oameni simpli de la țară”, a afirmat Bolojan.

Prim-ministrul a mai susținut că nu i-a picat bine materialul, însă „ceea ce a spus sunt părerile dânsei”.

Libertatea a publicat pe 12 martie un reportaj exclusiv cu mama lui Ilie Bolojan, realizat în satul Birtin, comuna Vadu Crișului, la 60 de kilometri de Oradea. Materialul a fost un succes de presă, cu un număr-record de afișări, nu doar datorită notorietății numelui Bolojan, ci și datorită forței mesajului transmis de mama acestuia.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE