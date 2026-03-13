Potrivit topului zilnic SATI (Studiul de Audiență și Trafic Internet), doar articolul cu reportajul exclusiv despre mama premierului Ilie Bolojan a depășit rezultatele totale ale unor site-uri de știri precum G4Media, Golazo, Știrile Kanal D sau Observator.

Succesul reportajului exclusiv nu stă doar în notorietatea numelui Bolojan, ci în forța mesajului transmis de mama acestuia. Într-o perioadă în care discuțiile despre viitorul Guvernului ocupă agenda publică, jurnaliștii Libertatea au mers la sursa valorilor care l-au format pe politicianul de la Oradea.

Numărul mare de accesări reprezintă nu doar un record de trafic pentru acest reportaj, ci și o confirmare a misiunii jurnalistice a Libertatea: aceea de a merge direct la sursă pentru a înțelege mai bine oamenii care influențează destinele țării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE