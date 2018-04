Reacția lui Donald Trump, după summitul intercoreean

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a comentat pe Tiwtter summitul dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, în urma căruia s-a declarat, în sfârșit, pacea în Peninsula Coreeană și denuclearizarea regiunii.

”Se sfârșește războiul Coreean! Satele Unite și toți oamenii săi grozavi ar trebui să fie foarte mândri de ce se întâmplă acum în Coreea!”, a transmis Donald Trump.

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018