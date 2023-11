„Probabil ați văzut. E monstruos. Acesta este un exemplu de cinism. Vorbesc despre Blinken, care și-a adus cei doi copii mici, în vârstă de vreo șase sau șapte ani, poate cinci, la Casa Albă. A venit băiețelul într-un costum Zelenski, în acela de camuflaj, iar fetița a venit îmbrăcată în steagul ucrainean, nici măcar într-un costum ucrainean sau ceva de genul ăsta, ci exact steagul ucrainean”, a declarat Maria Zaharova la radio Sputnik.

La petrecerea de Haloween de la Casa Albă, fetița secretarului de stat al SUA a venit într-o rochie în culorile drapelului ucrainean, galben și albastru, iar băiatul lui Blinken îmbrăcat într-un pulover și pantaloni în nuanțe de verde precum cele purtate de președintele ucrainean în multe dintre aparițiile sale publice.

The children of US Secretary of State Antony Blinken trick-or-treat-ed yesterday dressed as President Zelenskyy and the Ukrainian flag.



They look amazing! Thank you, kids! pic.twitter.com/L6gH4LXlyg