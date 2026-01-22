„S-a stabilit că, în decembrie 2025, un cetăţean rus a sosit în oraşul Moscova pentru a îndeplini o misiune a Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova vizând să aducă atingere securităţii Rusiei”, se arată într-un comunicat emis de FSB.

Comunicatul evaziv emis de FSB

FSB, principalul succesor al KGB-ului sovietic, susține că bărbatul respectiv a fost reținut, dar nu a precizat când anume și unde ar fi fost plasat în detenție provizorie. Acuzația este de „colaborare confidenţială cu un stat străin”, o infracţiune care se pedepseşte cu până la opt ani de închisoare în Rusia.

SIS a dezmințit acuzația. „Aceste declaraţii sunt o tentativă de manipulare a opiniei publice şi accentuare a tensiunilor în regiune”, a transmis SIS, citat de Ziarul de Gardă.

Ministerul de Externe de la Chișinău a anunțat demararea unor acțiuni de verificare, inclusiv prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Moscova.

Rusia menține relații tensionate cu Rep. Moldova

Rusia nu a respectat niciodată suveranitatea și integritatea teritorială a Rep. Moldova și a inflamat mereu tensiunile pentru a opri orice tentativă a micului stat de a se apropia de România și Occident.

În mai 2025, FSB a anunţat arestarea a două persoane pe care le-a acuzat de asemenea de spionaj pentru Rep. Moldova.

Această reacție a venit după ce Republica Moldova a expulzat trei diplomaţi, la sfârșitul lui martie 2025, din cauza faptului că au ajutat un deputat prorus să fugă în străinătate și să scape de justiție. Rusia a expulzat la rândul ei trei angajaţi ai Ambasadei Republici Moldova la Moscova.

Maia Sandu denunță acuzații false

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat joi că acuzațiile FSB la adresa SIS sunt false. „Aceste acuzații sunt false, dar riscurile la adresa cetățenilor noștri sunt reale. Ministerul de Externe a prevenit cetățenii noștri că, din păcate, sunt mai multe cazuri când cetățenii noștri sunt arestați, sunt închiși, fără ca să existe motive reale pentru aceste acțiuni ale Moscovei.

Vreau doar să le spun cetățenilor că avem ambasadă, servicii consulare și toți cei care au nevoie de sprijin pot să contacteze colegii noștri de la Moscova. Repet, aceste acuzații sunt false”, a declarat Maia Sandu, citată de Radio Moldova.

O reglare de conturi între grupările proruse

Conform agenției de presă IPN, așa-zisul suspect arestat pentru spionaj este Serghei Mișin, care a lucrat în calitate de consilier pe probleme interetnice pentru fostul președinte prorus Igor Dodon.

IPN menționează că sursele sale vorbesc despre o reglare de conturi între gruparea oligarhului fugar Ilan Șor și alți aliați ai Kremlinului din Rep. Moldova. După eșecul de la alegerile parlamentare din septembrie 2025, serviciile rusești caută „vinovatul”.

Ilan Șor, care se ascunde în Rusia după ce a fost condamnat la închisoare în Rep. Moldova în dosarul „Furtul miliardului”, și persoanele afiliate lui își îndreaptă acuzațiile către echipa socialiștilor lui Dodon, în acest caz fiind vizat Serghei Mișin, un prorus care i-a fost consilier pe vremea când era președinte.

