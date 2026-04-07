Anca Alexandrescu: „Amenințările s-au materializat”

Realizatoarea Anca Alexandrescu a declarat că decizia din 7 aprilie confirmă avertismentele lansate încă din campania electorală, inclusiv de Nicușor Dan.

Alexandrescu susține că măsura este un experiment periculos, comparabil cu cel din Republica Moldova și dictat de la Bruxelles. Potrivit acesteia, scopul principal al retragerii licenței este eliminarea singurei platforme unde Călin Georgescu se putea exprima liber, după ridicarea controlului judiciar al acestuia.

„Amenințările din campania electorală a tuturor, a președintelui Nicușor Dan, s-au materializat pe 7 aprilie, cu puțin timp în urmă. E probabil ceva nemaivăzut în momentul ăsta în lumea asta, poate doar percepția Republicii Moldova că acolo s-au mai întâmplat chestii. Păi, de acolo și-au luat modelul, și modelul este venit de la Bruxelles. Am spus de câteva luni de zile că ăsta este scopul: să se ridice licența Realității Plus, singura televiziune care spunea altceva decât toate televiziunile puterii, singurul loc unde Călin Georgescu putea să vorbească liber, și cred că există o legătură directă cu ridicarea controlului judiciar pentru Călin Georgescu, în așa fel încât să nu mai aibă acea platformă să vorbească în fiecare săptămână, și apoi închiderea Realității Plus, să nu mai poată să vorbească Călin Georgescu,” a afirmat Anca Alexandrescu, potrivit Realitatea.net.

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a declarat că închiderea licenței nu va opri activitatea postului. Aceasta a confirmat că echipa va continua să emită online și și-a exprimat disponibilitatea de a realiza transmisiuni direct din stradă, din locuri simbolice precum Piața Victoriei sau din fața Palatului Cotroceni.

Realitatea Plus se închide. CNA i-a retras licența televiziunii de știri

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a retras licența postului de televiziune Realitatea Plus din cauza amenzilor neplătite din 2024.

Într-o ședință publică, CNA a analizat situația sancțiunilor financiare aplicate televiziunilor din România, constatând că Realitatea Plus nu și-a achitat obligațiile din acel an. Cu toate acestea, televiziunea plătise deja amenzile aferente anului 2025, potrivit datelor prezentate.

Este vorba de datorii de 605.000 de lei, reprezentând 28 de amenzi neplătite din 2024, conform informațiilor prezentate de Pagina de Media.







