Unii ruși au cumpărat mai mulți burgeri și meniuri Happy Meal pentru a le vinde online, la suprapreț. O persoană cerea și 40.000 de ruble (echivalentul a 270 de euro) pentru trei cheeseburgeri.

„Cumpără cât e cald. După ce McDonalds a anunțat că părăsește Rusia, oamenii au început deja să-și vândă proviziile pe internet”, a notat canalul NEXTA, în dreptul postării pe Twitter, care însoțește imaginile cu coada rușilor la McDonalds.

Buy while it’s hot After McDonald’s announcement that they were leaving #Russia , people have already started selling their supplies on Internet. pic.twitter.com/DtoWbuZ1If

La Moscova, coada de mașini la McDrive s-a întins pe zeci de metri.

People in Moscow waiting in line for McDonald’s after they announced they would be closing all 847 locations in Russia. #RussiaUkraineCrisis #McDonalds #Moscow pic.twitter.com/CozmFpmexX