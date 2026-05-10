Guvernul Germaniei consideră necredibile declarațiile lui Putin

Oficialii de la Berlin au luat act de declarațiile liderului de la Kremlin, dar le consideră parte a unei strategii hibride bine-cunoscute. „Germania și Europa nu se vor lăsa divizate de astfel de tactici”, au declarat surse guvernamentale pentru dpa.

Putin a sugerat recent posibilitatea unor discuții directe cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, afirmând că războiul din Ucraina „se apropie de sfârșit”. De asemenea, liderul rus l-a propus pe fostul cancelar german Gerhard Schröder drept potențial mediator, menționând că îl preferă „dintre toți politicienii europeni”.

Schröder și Putin sunt cunoscuți pentru relația lor de prietenie încă din perioada în care Schröder a ocupat funcția de cancelar, între 1998 și 2005. Berlinul rămâne sceptic în privința intențiilor reale ale lui Putin.

„O dovadă a credibilității ar fi prelungirea armistițiului de către Rusia”, au declarat surse guvernamentale citate de Die Zeit.

Totuși, în cazul unor negocieri directe, oficialii germani subliniază că reprezentanții europeni trebuie să fie prezenți la masa discuțiilor, alături de Ucraina și grupul E3 – Germania, Franța și Marea Britanie. „Condițiile trebuie însă să fie corecte”, au adăugat sursele guvernamentale.

Schröder ca mediator, o alegere controversată

Ucraina și Rusia au convenit asupra unui armistițiu temporar până pe 11 mai, cu ocazia comemorării victoriei asupra regimului nazist. Cu toate acestea, ambele părți s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului.

În Germania, propunerea lui Putin de a-l desemna pe Gerhard Schröder ca mediator a stârnit reacții mixte. Adis Ahmetović, purtătorul de cuvânt al grupului parlamentar SPD pentru afaceri externe, a declarat pentru Der Spiegel că orice ofertă ar trebui „examinată serios pentru a-i evalua credibilitatea”. Acesta a adăugat: „Nu putem accepta ca doar SUA și Rusia să decidă viitorul Ucrainei și al securității europene. Europa trebuie să-și asume un rol activ în negocieri”.

Ralf Stegner, un alt politician SPD, a adoptat o poziție similară, afirmând că propunerea lui Putin nu ar trebui respinsă din start: „Dacă pacea ar putea fi obținută prin intermediul cuiva precum Schröder, ar fi o greșeală să ignorăm această posibilitate. Totuși, trebuie să ne asigurăm că orice acord va avea susținerea Ucrainei”.

Nu toți politicienii germani sunt de acord cu posibilitatea implicării lui Schröder în negocieri. Michael Roth, fost președinte al Comisiei pentru afaceri externe din Bundestag, a declarat pentru Tagesspiegel: „Propunerea lui Putin de a-l numi pe Gerhard Schröder mediator este o ofensă la adresa SUA și o manevră transparentă. Oricine își dorește cu adevărat pacea ar trebui să înceapă cu un armistițiu. Un mediator nu poate fi doar un prieten al lui Putin”.

Declarații similare au fost făcute și de europarlamentarul FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Aceasta a subliniat pentru Funke Mediengruppe că „un mediator în acest conflict trebuie să fie acceptat de ambele părți”.

Strack-Zimmermann a criticat relația de prietenie dintre Schröder și Putin, amintind că fostul cancelar german „nu a condamnat suficient de clar atacul asupra Ucrainei” și că a menținut legături apropiate cu liderul rus chiar și după anexarea Crimeei, în 2014.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE