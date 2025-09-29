„Doar două secții pentru sute de mii de oameni”

Oficialul rus a subliniat, la un briefing de presă, că moldovenii din Rusia nu au avut practic acces la urne.

„Din ceea ce vedem și știm, putem confirma că sute de mii de moldoveni au fost privați de posibilitatea de a vota în Federația Rusă din cauza faptului că le erau deschise doar două secții de votare, ceea ce, firește, era insuficient și nu putea permite tuturor să voteze. Este un lucru pe care îl putem afirma pur și simplu”, a spus Peskov, citat de agenția TASS.

Potrivit acestuia, deschiderea a doar două amplasamente electorale pe teritoriul Federației Ruse a blocat accesul real la vot pentru comunitatea moldovenească din această țară.

Alegeri cu participare de peste 50%

Scrutinul a avut loc pe 28 septembrie, iar Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a anunțat o prezență la vot de 52%. Conform rezultatelor preliminare, după numărarea a 99,9% dintre buletine, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare, al președintei Maia Sandu, a obținut 50,16% și a reușit să păstreze controlul asupra parlamentului.

Opoziția, însă, contestă deja rezultatele. Formațiunile rivale acuză „numeroase încălcări ale drepturilor alegătorilor” și au anunțat că vor contesta scrutinul.

