„Avem nevoie de negocieri reale”, a spus președintele Ucrainei reporterilor la Bruxelles, „ceea ce înseamnă că acestea pot începe acolo unde se află acum linia frontului – linia de contact este cea mai bună linie pentru discuții”.

Liderul de la Kiev a susținut o conferință de presă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Zelenski va merge luni, 18 august 2025, la Washington pentru discuții cu președintele american Donald Trump.

Președintele ucrainean a subliniat că Rusia nu a reușit să cucerească regiunea Donețk din estul Ucrainei, pe care încearcă să o controleze încă din 2014, conform Politico.

„Nu a reușit să o cucerească în 12 ani, iar constituția Ucrainei face imposibilă cedarea teritoriului sau schimbul de terenuri”, a mai precizat el.

The New York Times a informat că Donald Trump le-a spus liderilor europeni că pacea ar putea fi posibilă dacă Ucraina acceptă să renunțe la teritoriile estice. Liderul de la Casa Albă s-a întâlnit vineri, 15 august 2025, cu Vladimir Putin în Alaska, și a spus că au ajuns la un acord asupra „multor puncte”.

Zelenski s-a declarat deschis la negocieri directe cu liderul de la Kremlin, mediate de președintele american.

„Deoarece problema teritorială este atât de importantă, ea ar trebui discutată numai de liderii Ucrainei și Rusiei în cadrul unei reuniuni trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia”, a mai afirmat Volodimir Zelenski.

„Până în prezent, Rusia nu dă niciun semn că această reuniune trilaterală va avea loc, iar dacă Rusia refuză, atunci trebuie să urmeze noi sancțiuni”, a mai spus el.

Amintim că Vladimir Putin a cerut ca Ucraina să se retragă din regiunea Donețk, o condiție esențială pentru încheierea conflictului. Mai exact, liderul rus a propus ca, în schimbul retragerii ucrainene din Donețk, să înghețe linia frontului din regiunile Herson și Zaporojie.

Ursula von der Leyen va călători în Statele Unite alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru întâlnirea cu președintele american Donald Trump. De asemenea, și alți lideri europeni, printre care Emmanuel Macron și Giorgia Meloni vor fi prezenți la întrevedere.



