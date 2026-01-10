Altfel spus, au căutat „să se bage în față” în mintea telespectatorilor, pentru că televiziunea rămâne în România principalul suport de promovare. Bugetul investit, în 2025, pe televiziuni se ridică la 426 milioane de euro, conform estimărilor studiului Media Fact Book, realizat de agenția Initiative România. 

Cum s-au împărțit acești bani între televiziuni? Este imposibil de răspuns, pentru că prețurile negociate de televiziuni cu clienții publicitari sunt secrete. Dar se poate face o analiză pe baza punctelor de audiență pe care televiziunile le-au furnizat pentru reclamele difuzate, pentru a ne face o idee cum s-a împărțit piața în 2025. 

Anul trecut, cele 96 de televiziuni cuprinse în monitorizările Kantar Media au livrat clienților publicitari 2,17 milioane de puncte de audiență (Gross Rating Point – GRP), în scădere cu 4,2% față de 2024. Este o scădere minoră, dar are o semnificație care dă semne de neliniște pieței TV: audiențele se erodează încet dar sigur sub presiunea consumului online.

Explicația 1: Punctele de audiență (Gross Rating Point-GRP) obținute de reclamele difuzate de televiziuni sunt cumpărate de clienții publicitari la prețuri (Cost per Point – CPP) care sunt negociate, în prealabil, între cele două părți. Investitorii în publicitate cumpără audiențe și nu timpi de antenă.

Ierarhia primelor trei televiziuni care au livrat cele mai mari volume de audiență pentru reclamele difuzate a rămas neschimbată și în anul abia încheiat.

Pro TV a furnizat un volum de 551.355 GRP30 pe targetul comercial de populație All 21 – 54 de ani Național, grade ESOMAR ABCD, în scădere cu 9,2% față de anul precedent. Reculul liderului este încă o dovadă că erodarea audienței TV este o realitate. 

Explicația 2: Această analiză utilizează targetul comercial de populație All 21 – 54 de ani Național, grade ESOMAR ABCD. Este un target folosit în vânzările de publicitate de majoritatea televiziunilor importante.

Antena 1, a doua stație în top, a suferit o scădere de 8,4% a volumului de audiență, ajungând la 354.970 GRP30 pe targetul comercial de populație All 21 – 54 de ani Național.

Explicația 3: Un GRP30 pe targetul All 21 – 54 de ani, grade ESOMAR ABCD Național reprezintă 65.000 de persoane.

Spre deosebire de cei doi rivali ai săi, Kanal D a reușit să-și crească volumul de audiență cu 4,4%, acumulând un volum de 240.174 puncte de audiență. 

Cele trei televiziuni comerciale au deținut în 2025 mai mult de jumătate din volumul total de audiență livrată de piața TV din România: 52,7%. Acestea sunt cele mai dorite televiziuni de către investitorii în publicitate (având și prețurile cele mai mari pe punctul de audiență) pentru că programele difuzate asigură reclamelor cea mai mare vizibilitate. Celelalte 93 televiziuni monitorizate „s-au bătut” pe o cotă de 47,3% din „tortul publicității”.

Cea mai mare surpriză, care îți sare în ochi din parcurgerea monitorizării Kantar Media, este reprezentată de creșterea explozivă a volumului de audiență a televiziunii Realitatea Plus pe targetul comercial: 134% față de anul 2024. Evenimentele social-politice, preluate în stilul jurnalistic consacrat de Anca Alexandrescu, au generat audiențe care au fost fructificate de companiile care au investit în publicitatea TV.

Pentru clienții publicitari n-a contat conținut programelor (sub sloganul vulgar „Marș de-aici!”), ci ratingul. Pentru că ratingul contează pentru oamenii de marketing, nu politica editorială. Se poate spune că Realitatea Plus este performera anului 2025, înregistrând o creștere de-a dreptul halucinantă. Pe nișa știrilor TV, Realitatea Plus s-a apropiat de cei doi mari rivali, România TV și Antena 3 CNN. 

Ierarhia volumelor de audiență pe această nișă se prezintă astfel: 

Antena 3 CNN: 69.460 puncte de audiență, în scădere cu 15% față de 2024;  

România TV: 68.037 puncte de audiență, în scădere cu 19% față de 2024;

Realitatea Plus: 64.815 puncte de audiență, în creștete cu 134% față de 2024;

Digi24: 57.149 puncte de audiență, la nivelul anului 2024 (+0,2%).

Se remarcă scăderile importante suferite de Antena 3 CNN și România TV, semn că Realitatea Plus a tăiat din audiența celor două televiziuni. 

Segmentul celor 10 televiziuni de știri, monitorizate de Kantar Media, a furnizat clienților publicitari un volum de audiență mai mare cu 4% față de 2024 și reprezintă 12,8% din totalul audienței generate de piața TV în anul 2025. 

Cum și-au împărțit „marile puteri” cotele de piață

Grupul Pro TV SRL, format din televiziunile Pro TV, Pro Cinema, Pro Arena, Acasă și Acasă Gold, deține o cotă de piață de 28,8% din audiența consumată de clienții publicitari în 2025. 

La rândul său, Intact Media Group, care operează Antena 1, Antena 3 CNN, Happy Chanel, Antena Stars și ZU TV, are o cotă de 24,5%

Cele două mari grupuri rivale controlează mai mult de jumătate din piața de publicitate TV din România (53,3%).

Al treilea grup TV, Dogan Media International, care deține televiziunile Kanal D și Kanal D2, are un market share de 11,8%. Alte grupuri care joacă pe piața publicității TV au avut următoarele cote: Digi (5,8%), Clever Group (2,6%), Televiziunea Română (1,3%).

NOTĂ EXPLICATIVĂ 

Un GRP30 pe targetul All 21 – 54 ani ABCD Național este echivalentul a 65.000 de persoane

ESOMAR a elaborat „Scala statutului social (Social grade)”. Scala permite clasificare socio-demografică standard. Cu această variabilă se pot crea sub-eșantioane (pentru diverse piețe) comparabile între ele și, de asemenea, sub-grupurile definite astfel vor fi comparabile de la o țară la alta.

Ce înseamnă categoriile ESOMAR ABCD:

Categoria A: Manageri și profesioniști cu înaltă educație.

Categoria B: Manageri, directori de nivel mediu.

Categoria C:

C1 – Angajați cu înaltă educație ce prestează o muncă non-manuala, patroni de firme mici.

C2 – Angajați ce prestează o muncă non-manuală sau muncitori calificați.

Categoria D: Muncitori ce prestează o muncă manuală și șefi de departamente mai puțin educați. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Elle.ro
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
gsp
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
GSP.RO
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Avantaje.ro
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Știri România 12:56
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Programul orelor de liniște la bloc, în 2026. Legea asociațiilor de proprietari nu stabilește orele exacte, dar îi poate obliga pe românii care dețin apartamente
Știri România 12:21
Programul orelor de liniște la bloc, în 2026. Legea asociațiilor de proprietari nu stabilește orele exacte, dar îi poate obliga pe românii care dețin apartamente
Parteneri
Momentul în care Trump citește din greșeală cu voce tare un bilet primit de la Marco Rubio la o întâlnire cu giganții petrolieri
Adevarul.ro
Momentul în care Trump citește din greșeală cu voce tare un bilet primit de la Marco Rubio la o întâlnire cu giganții petrolieri
Anamaria Prodan reacționează după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice! ”Acesta este rezultatul”
Fanatik.ro
Anamaria Prodan reacționează după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice! ”Acesta este rezultatul”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Parteneri
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Elle.ro
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

Cum a apărut Viviana Sposub în vacanța cu noul iubit. Destinația aleasă de cei doi îndrăgostiți
Stiri Mondene 14:00
Cum a apărut Viviana Sposub în vacanța cu noul iubit. Destinația aleasă de cei doi îndrăgostiți
Mikaela, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu are iubit. Primele declarații făcute de designer. „Nu s-a ascuns. E un băiat tot de vârsta ei”
Stiri Mondene 13:23
Mikaela, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu are iubit. Primele declarații făcute de designer. „Nu s-a ascuns. E un băiat tot de vârsta ei”
Parteneri
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
TVMania.ro
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
ObservatorNews.ro
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
Fostul fotbalist legitimat la FCSB se iubește cu Elena, solista trupei Mandinga » Primele imagini împreună
GSP.ro
Fostul fotbalist legitimat la FCSB se iubește cu Elena, solista trupei Mandinga » Primele imagini împreună
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
GSP.ro
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
Parteneri
Anunț de la meteorologi: Ger în toată țara de sâmbătă până marți. Minime de până la -15 grade
Mediafax.ro
Anunț de la meteorologi: Ger în toată țara de sâmbătă până marți. Minime de până la -15 grade
Imaginile durerii de la înmormântarea lui Matei, fiul preotului care a murit în ziua de Bobotează! Mama și fratele său se află în continuare în stare gravă la spital
StirileKanalD.ro
Imaginile durerii de la înmormântarea lui Matei, fiul preotului care a murit în ziua de Bobotează! Mama și fratele său se află în continuare în stare gravă la spital
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Deflagrație de proporții într-un bloc din Madrid! O femeie a și-a pierdut viața, iar alte nouă persoane au fost rănite
KanalD.ro
Deflagrație de proporții într-un bloc din Madrid! O femeie a și-a pierdut viața, iar alte nouă persoane au fost rănite

Politic

Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 09 ian.
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Un politician PNL care aspiră la șefia SRI a postat pe Facebook un mesaj subtil
Politică 09 ian.
Un politician PNL care aspiră la șefia SRI a postat pe Facebook un mesaj subtil
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Fostul fotbalist român, care a jucat în Liga Campionilor, a ajuns șofer de Bolt. Fanii deja s-au obișnuit să îl vadă zi de zi la muncă
Fanatik.ro
Fostul fotbalist român, care a jucat în Liga Campionilor, a ajuns șofer de Bolt. Fanii deja s-au obișnuit să îl vadă zi de zi la muncă
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026