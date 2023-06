Potrivit documentului, după cercetarea disciplinară, inspectorii judiciari au reținut următoarele:

Fapta procurorului care, fiind oprit în trafic de agenți de poliție, s-a adresat pe un ton superior, ridicat, a manifestat o atitudine agresivă, intimidantă, de natură să pună interlocutorii într-o poziție umilitoare, contrar comportamentului pe care ar trebui să îl aibă în public orice magistrat. constituie abaterea disciplinară prevăzută de art. 271 lit. a) din Legea nr. 303/2022 raportat la art. 104 din Legea nr. 161/2003 republicată, cu modificările ulterioare;

Fapta procurorului care, în cadrul interacțiunii cu agenții de poliție, și-a declinat și afirmat repetat calitatea de procuror, a amenințat cu repercusiuni ulterioare prin implicarea superiorilor agenților de poliție, sugerând că ar avea relații sau influență cu scopul de a primi un tratament favorabil și de a-și rezolva problemele în alt cadru decât cel reglementat pentru toți cetățenii constituie abaterea disciplinară prevăzută de art. 271 lit. m) din Legea nr. 303/2022.

Acțiunea disciplinară a fost înaintată Secției pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la angajarea răspunderii procurorului în cauză.

„Menționăm că exercitarea acțiunii disciplinare reprezintă o etapă a procedurii disciplinare și nu constată definitiv vinovăția procurorului cercetat disciplinar”, a transmis Inspecția Judiciară.

G4Media notează că Horodniceanu ar putea ajunge în fața Secției disciplinare pentru procurori a CSM pe care o conduce. Potrivit legii, el trebuie să se abțină de la judecarea unei cauze ce îl privește.

Tot potrivit legii, dacă va fi sancționat, chiar și cu un simplu avertisment, procurorul CSM pierde automat funcția din Consiliu.

Apărătorul acestuia, fostul procuror DIICOT, Daniel Țicău, a declarat, pentru G4media, că dreptul la apărare al clientului său nu a fost respectat.

Ce spune avocatul procurorului

„Nu a fost audiat de Inspecția Judiciară. A fost invitat la audieri pe 16 iunie, când era la bilanțul DIICOT de la Constanța. A motivat că nu poate fi prezent și a propus alte date pentru audiere. Nu am mai primit niciun răspuns. În plus, am formulat mai multe cereri de probatorii la care nu am primit niciun răspuns. De 8 zile încerc să iau legătura cu Inspecția”, a declarat Țicău.

Avocatul a explicat faptul că un expert tehnic autorizat a analizat, la solicitarea sa, imaginile de pe camerele de supraveghere aflate înaintea locului incidentului și a constatat că procurorul Horodniceanu a semnalizat depășirea mașinii de poliție și că avea viteză de sub 60 de km/oră.

Scandalul cu polițiștii

Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Daniel Horodniceanu, fost procuror-şef al DIICOT, a fost oprit în trafic de poliţiştii ieşeni, în noaptea de 5 spre 6 mai, în localitatea Schitu Duca, după ce nu ar fi semnalizat efectuarea manevrei de depășire.

Procurorul și-a ieșit din minți, i-a întrebat pe poliţişti dacă ştiu cine este şi i-a ameninţat că îi va reclama șefilor IPJ Iași.

Polițiștii au filmat întreaga scenă cu un telefon mobil, ca măsură de protecție, după cum comunicat poliția ieșeană.

„Nu văd cum ați putea să aveți tupeul ăsta cu un procuror care a condus structura de crimă organizată a țării ăsteia”, le-a spus el polițiştilor.

Potrivit IPJ Iași, Horodiniceanu a fost sancționat cu avertisment.

Într-un comunicat remis presei, Daniel Horodniceanu a susținut că a asistat la o „scenetă bine pusă la punct de doi polițiști care mă cunoșteau”, iar ceea ce își reproșează „este că nu am rezistat provocării”.

Inspecția Judiciară și CSM au demarat propriile anchete.

