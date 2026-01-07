Manager de firmă când era, legal, minor

CV-ul ministrului Ciprian Șerban începe cu anul 2003 când nu avea nici 18 ani și lucra deja ca manager la afacerea familiei, Șerban Impex SRL. Firma a deținut magazine mixte și depozite în mai multe localități din județul Neamț.

După patru ani, Ciprian Șerban fondează prima sa afacere, firma de construcții Euro Concip SRL, în care a fost asociat unic până în 2009 când se retrage în favoarea soției sale, Anca Ionela, și a Mihaelei Gabriela Apopei. În 2013, Ciprian Șerban reintră în firmă, pentru șapte ani, în locul lui Apopei, iar firma câștigă câteva contracte din bani publici. În prezent, Euro Comcip SRL este deținută în totalitate de soția sa, Anca Ionela și nu mai are activitate declarată.

În paralel, în anul 2008, la aproape 23 de ani, Șerban devine student la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității Petre Andrei din Iași. Conform CV-ului, Șerban renunță la studii după doar un an și își vede mai departe de afaceri. În 2008, se asociază, pentru trei ani, în Sprinter SRL, o altă afacere a familiei sale, care se ocupa de transporturi terestre (radiată în anul 2011).

În 2012, Ciprian Șerban este ales consilier județean la Neamț și, în acealși an, devine student la Academia de Studii Economice. Termină facultatea la timp, în trei ani, deși în tot acest timp se afla departe, la Piatra Neamț, unde lucra la Consiliul Județean.

Ciprian Șerban

Afaceri cu statul, în parteneriat cu o fostă șefă Romatsa

La mijlocul mandatului de la Consiliul Județean, în 2014, Șerban fondează cea mai profitabilă afacere a lui, In2energy Holding SRL. Cu activități de consultanță în management, firma a fost fondată împreună cu Nicoleta Husaru (PNL-istă, fostă administrator la Romatsa, consilieră a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și purtător de cuvânt al Consiliului Județean Neamț). Doamna Husar părăsește firma după doar câteva luni, lăsându-l pe Șerban asociat unic până în zilele noastre. În prezent, doamna Husaru este membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț.

Nicoleta Husaru. Foto: tvmneamt.ro

In2energy Holding SRL a beneficiat de contracte din bani publici în valoare sute de mii de lei cu diferite primării din județul Neamț, cărora le-a vândut lămpi pentru iluminatul stradal și lucrări de instalații electrice.

În 2017, pe când Ciprian Șerban studia de zor la master și făcea politică în Parlamentul României, DNA a deschis o investigație privind un contract semnat în anul 2016 între Primăria Girov, din județul Neamț, și In2energy Holding SRL. Firma PSD-istului primise un contract prin achiziție directă de la Primăria Girov pentru 414 pachete de iluminat stradal la prețul de 1.000 de lei/bucată plus montajul. În timpul desfășurării contractului, la Girov a fost ales un alt primar care a contestat contractul, considerând că prețurile sunt prohibitive. Și într-adevăr, prețul oferit de firma lui Șerban era de câteva ori mai mare decât ce era pe piață.

Pentru că nu și-a încasat banii, In2energy Holding SRL a dat primăria în judecată. Între timp, în 2018, DNA a clasat dosarul deschis în urma suspiciunilor de corupție.

De atunci, In2energy Holding SRL nu a mai făcut afaceri, aflându-se pe pierdere.

Cascada de studii și de funcții

CV-ul lui Șerban continuă cu o avalanșă de studii și funcții politice. Pentru că, odată deschisă ușa, Ciprian Șerban se dedică studiului și urmează, pentru un an, un Program Postuniversitar de Formare și Dezvoltare Profesională Management și Leadership și, imediat, în 2016, se înscrie la un master la ASE. Apogeul academic se încheie pentru Șerban, în 2018, cu urmarea cursurilor de la Colegiul Național de Apărare.

Între timp, pentru câteva luni, în 2016, a fost City Manager la Primăria Roznov (orașul de baștină al familiei sale) din județul Neamț, funcție la care a trebuit să renunțe după ce a fost ales deputat. În Parlament, de-a lungul celor trei mandate (ultimul întrerupt după preluarea portofoliului de la Transporturi), Ciprian Șerban a avansat rapid politic devenind, pe rând, vicelider al Grupului Parlamentar al PSD, președinte al Comisiei de Transport și Infrastructură, vicepreședinte al Camerei Deputaților, liderul Grupului Parlamentar al PSD și președintele Camerei Deputaților.

Conform CV-ului, Ciprian Șerban a reușit cu dibăcie să se ocupe cu succes de studii, de politică, de sarcinile administrative și de afaceri.

Traseul politic netrecut în CV al lui Șerban

Ce nu mai apare în CV este că Șerban și-a început cariera politică în PP-DD. Presa locală scria că intrarea în politică a lui Șerban se datorează nașului său Marius Crăciun, om de afaceri controversat, cu puternice conexiuni în lumea politică și interlopă locală (apropiat de Gheorghe Ștefan și Culiță Tărâță), condamnat pentru evaziune fiscală.

Astfel, Șerban este ales consilier județean la Neamț în anul 2012. Mandatul și l-a început ca membru PP-DD devenind și președintele filialei locale. În 2013, după ce nașul său este condamnat, Șerban devine membru UNPR ajungând copreședinte al filialei Neamț, alături de Culiță Tărâță (care era pe atunci președintele Consiliului Județean Neamț).

După moartea lui Culiță Tărâță, în 2014, Ciprian Șerban se zbate să acapareze UNPR Neamț. Dar județul a devenit prea mic pentru ambițiosul Ciprian Șerban. Așa că, în 2016, Șerban aderă la PSD și devine președinte al organizației de tineret (TSD) din Neamț. Încet, încet, Șerban a acaparat PSD Neamț devenind prim-vicepreședinte și controlând tot ce mișcă în filiala de partid.

Un alt detaliu care lipsește din CV-ul lui Șerban este implicarea sa în conducerea companiei de stat DRUPO Nemț S.A. (Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Neamț), unde a ocupat funcții de conducere, inclusiv de director, în perioada când compania de stat se confrunta cu probleme și a fost implicată în afaceri dubioase.

Cum a dat mită pentru a obține contracte

Un al moment important omis de Ciprian Șerban în CV este implicarea sa în firma Eden Star Forest SRL. Fondată de Ioan Claudiu Horea în anul 2011, Eden Star Forest SRL se ocupa cu silvicultura.

Un an mai târziu, în firmă este cooptată Nicoleta Samoilă, care, la începutul lui 2013, devine asociat unic. Nicoleta Samoilă, devenită între timp Negură, se retrage din firmă în vara anului 2017.

Nicoleta Negură (fostă Samoilă). Foto: Facebook

Presa locală semnala încă din 2017 despre un denunț făcut de Ciprian Șerban prin care i-a înfundat pe trei șefi de la ocoluri silvice din Neamț. Apoi, Europa Liberă a descoperit că Șerban, până să-i denunțe pe cei trei, mai dăduse mită de cel puțin cinci ori, dar nu a fost deranjat de justiție. „În momentul în care am constatat că are loc o infracțiune, am anunțat autoritățile în drept precum și conducerea Direcției Silvice. Tot ceea ce a urmat a fost în coordonarea acestora”, declara Șerban despre acest caz.

Relația lui Șerban cu Eden Star Forest nu este dezvăluită nici de CV, nici de istoricul firmei. Pe scurt, fără a avea vreo calitate oficială în firma Eden Star Forest, Șerban a ajuns să negocieze termenii unui contract câștigat, în 2012, cu Direcția Silvică Iași pentru lucrări de plantare și îngrijire a câtorva zeci de hectare de pădure. Valoarea contractului depășea 650.000 de lei, iar lucrările trebuiau finalizate în zece luni.

Ciprian Șerban a mituit trei reprezentanți ai Direcției în schimbul plății facturilor. La început, Șerban a achitat șpăgile, dar, după ce pretențiile reprezentanților Direcției Silvice au crescut, el s-a supărat și a denunțat totul la Parchet.

În final, silvicultorii au fost condamnați cu suspendare prin decizii definitive, iar Șerban a scăpat de acuzația de dare de mită.

Deși nu a fost asociat sau administrator în Eden Star Forest, iar în CV nu a trecut că ar fi fost angajat al firmei, Ciprian Șerban s-a implicat în această afacere.

Dar legăturile dintre Șerban și Eden Star Forest există. Prima conexiune este asociata Nicoleta Samuilă care este o apropiată a familiei Șerban. Aceasta a fost asociată în două firme cu soția actualului ministru, Anca Ionela Șerban și au colaborat și la atelierul de modă Sysy.

Cele două au fost asociate în firmele Denitravel SRL (care de la activități de turism a ajuns să se ocupe cu silvicultura) și Adnise Company SRL (firme care nu mai au activitate). Nicoleta Samuilă, care din 2017 se numește Nicoleta Negură, a devenit între timp un cunoscut designer de modă fiind unul dintre creatorii preferați de vedete.

O altă legătură cu ministrul transporturilor este sediul social al Eden Star Forest SRL care se afla la aceeași adresă cu mai multe firme ale familiei Șerban, inclusiv cu In2energy Holding SRL (unica firmă în care ministrul mai este asociat). La aceeași adresă, aproape de centrul orașului Piatra Neamț, unde se află o vilă impunătoare, are domiciliul și Mircia Gorghiu, socrul ministrului și tot acolo a locuit mult timp și soția lui Șerban.

Mircia Gorghiu, socrul lui Șerban, a fost director tehnic la Direcția Silvică Neamț și director general adjunct la Romsilva (funcție pe care a ocupat-o până în anul 2020). Pe când ginerele împărțea șpăgi ca să meargă contractele din silvicultură, socrul era mare șef la Direcția Silvică Neamț. În prezent, Mircia Gorghiu este consilier județean la Neamț din partea PSD.

Mircia Gorghiu, socrul lui Șerban. Foto: Facebook

Firmele soției

Nu doar CV-ul lui Ciprian Șerban are lacune. Și în declarațiile de avere și de interese a făcut omisiuni privind firmele soției care sunt vreo patru la număr, fără activități vizibile, dar înglodate în datorii.

Soția lui Ciprian Șerban, Anca Ionela, a lucrat și ea la stat când a fost membru în Consiliul de Administrație (între 2013 și 2016, în perioada în care Ciprian Șerban era consilier județean și se lupta cu facultățile de la București) al Companiei Municipale de Investiții Urban SRL, o societate a Consiliului Local Piatra Neamț. Doamna Șerban a deschis și s-a asociat în mai multe afaceri, majoritatea fără succes declarat la fisc.

Anca Ionela Șerban. Foto: Facebook

Declarația de avere a ministrului Șerban este, la prima vedere una modestă: două apartamente moștenite în provincie și credite de vreo 25.000 de euro, la un venit de deputat de 145.712 lei. Singurul răsfăț al lui Ciprian sunt bijuteriile de 8.500 de euro și un ceas de lux de 5.000 de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE