CV-ul ministrului Ciprian Șerban începe cu anul 2003 când nu avea nici 18 ani și lucra deja ca manager la afacerea familiei, Șerban Impex SRL. Firma a deținut magazine mixte și depozite în mai multe localități din județul Neamț.

După patru ani, Ciprian Șerban fondează prima sa afacere, firma de construcții Euro Concip SRL, în care a fost asociat unic până în 2009 când se retrage în favoarea soției sale, Anca Ionela, și a Mihaelei Gabriela Apopei. În 2013, Ciprian Șerban reintră în firmă, pentru șapte ani, în locul lui Apopei, iar firma câștigă câteva contracte din bani publici. În prezent, Euro Comcip SRL este deținută în totalitate de soția sa, Anca Ionela și nu mai are activitate declarată.

În paralel, în anul 2008, la aproape 23 de ani, Șerban devine student la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității Petre Andrei din Iași. Conform CV-ului, Șerban renunță la studii după doar un an și își vede mai departe de afaceri. În 2008, se asociază, pentru trei ani, în Sprinter SRL, o altă afacere a familiei sale, care se ocupa de transporturi terestre (radiată în anul 2011).

În 2012, Ciprian Șerban este ales consilier județean la Neamț și, în acealși an, devine student la Academia de Studii Economice. Termină facultatea la timp, în trei ani, deși în tot acest timp se afla departe, la Piatra Neamț, unde lucra la Consiliul Județean.

Ciprian Șerban
Ciprian Șerban

Afaceri cu statul, în parteneriat cu o fostă șefă Romatsa

La mijlocul mandatului de la Consiliul Județean, în 2014, Șerban fondează cea mai profitabilă afacere a lui, In2energy Holding SRL. Cu activități de consultanță în management, firma a fost fondată împreună cu Nicoleta Husaru (PNL-istă, fostă administrator la Romatsa, consilieră a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și purtător de cuvânt al Consiliului Județean Neamț). Doamna Husar părăsește firma după doar câteva luni, lăsându-l pe Șerban asociat unic până în zilele noastre. În prezent, doamna Husaru este membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț ca reprezentant al Consiliului Județean Neamț. 

Nicoleta Husaru la o ședință
Nicoleta Husaru. Foto: tvmneamt.ro

In2energy Holding SRL a beneficiat de contracte din bani publici în valoare sute de mii de lei cu diferite primării din județul Neamț, cărora le-a vândut lămpi pentru iluminatul stradal și lucrări de instalații electrice. 

În 2017, pe când Ciprian Șerban studia de zor la master și făcea politică în Parlamentul României, DNA a deschis o investigație privind un contract semnat în anul 2016 între Primăria Girov, din județul Neamț, și In2energy Holding SRL. Firma PSD-istului primise un contract prin achiziție directă de la Primăria Girov pentru 414 pachete de iluminat stradal la prețul de 1.000 de lei/bucată plus montajul. În timpul desfășurării contractului, la Girov a fost ales un alt primar care a contestat contractul, considerând că prețurile sunt prohibitive. Și într-adevăr, prețul oferit de firma lui Șerban era de câteva ori mai mare decât ce era pe piață.

Pentru că nu și-a încasat banii, In2energy Holding SRL a dat primăria în judecată. Între timp, în 2018, DNA a clasat dosarul deschis în urma suspiciunilor de corupție.

De atunci, In2energy Holding SRL nu a mai făcut afaceri, aflându-se pe pierdere.

Cascada de studii și de funcții

CV-ul lui Șerban continuă cu o avalanșă de studii și funcții politice. Pentru că, odată deschisă ușa, Ciprian Șerban se dedică studiului și urmează, pentru un an, un Program Postuniversitar de Formare și Dezvoltare Profesională Management și Leadership și, imediat, în 2016, se înscrie la un master la ASE. Apogeul academic se încheie pentru Șerban, în 2018, cu urmarea cursurilor de la Colegiul Național de Apărare.

Între timp, pentru câteva luni, în 2016, a fost City Manager la Primăria Roznov (orașul de baștină al familiei sale) din județul Neamț, funcție la care a trebuit să renunțe după ce a fost ales deputat. În Parlament, de-a lungul celor trei mandate (ultimul întrerupt după preluarea portofoliului de la Transporturi), Ciprian Șerban a avansat rapid politic devenind, pe rând, vicelider al Grupului Parlamentar al PSD, președinte al Comisiei de Transport și Infrastructură, vicepreședinte al Camerei Deputaților, liderul Grupului Parlamentar al PSD și președintele Camerei Deputaților.

Conform CV-ului, Ciprian Șerban a reușit cu dibăcie să se ocupe cu succes de studii, de politică, de sarcinile administrative și de afaceri.

Traseul politic netrecut în CV al lui Șerban

Ce nu mai apare în CV este că Șerban și-a început cariera politică în PP-DD. Presa locală scria că intrarea în politică a lui Șerban se datorează nașului său Marius Crăciun, om de afaceri controversat, cu puternice conexiuni în lumea politică și interlopă locală (apropiat de Gheorghe Ștefan și Culiță Tărâță), condamnat pentru evaziune fiscală. 

Astfel, Șerban este ales consilier județean la Neamț în anul 2012. Mandatul și l-a început ca membru PP-DD devenind și președintele filialei locale. În 2013, după ce nașul său este condamnat, Șerban devine membru UNPR ajungând copreședinte al filialei Neamț, alături de Culiță Tărâță (care era pe atunci președintele Consiliului Județean Neamț).

După moartea lui Culiță Tărâță, în 2014, Ciprian Șerban se zbate să acapareze UNPR Neamț. Dar județul a devenit prea mic pentru ambițiosul Ciprian Șerban. Așa că, în 2016, Șerban aderă la PSD și devine președinte al organizației de tineret (TSD) din Neamț. Încet, încet, Șerban a acaparat PSD Neamț devenind prim-vicepreședinte și controlând tot ce mișcă în filiala de partid.

Un alt detaliu care lipsește din CV-ul lui Șerban este implicarea sa în conducerea companiei de stat DRUPO Nemț S.A. (Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Neamț), unde a ocupat funcții de conducere, inclusiv de director, în perioada când compania de stat se confrunta cu probleme și a fost implicată în afaceri dubioase.

Cum a dat mită pentru a obține contracte

Un al moment important omis de Ciprian Șerban în CV este implicarea sa în firma Eden Star Forest SRL. Fondată de Ioan Claudiu Horea în anul 2011, Eden Star Forest SRL se ocupa cu silvicultura.

Un an mai târziu, în firmă este cooptată Nicoleta Samoilă, care, la începutul lui 2013, devine asociat unic. Nicoleta Samoilă, devenită între timp Negură, se retrage din firmă în vara anului 2017.

Nicoleta Negură în fața unor magazine
Nicoleta Negură (fostă Samoilă). Foto: Facebook

Presa locală semnala încă din 2017 despre un denunț făcut de Ciprian Șerban prin care i-a înfundat pe trei șefi de la ocoluri silvice din Neamț. Apoi, Europa Liberă a descoperit că Șerban, până să-i denunțe pe cei trei, mai dăduse mită de cel puțin cinci ori, dar nu a fost deranjat de justiție. „În momentul în care am constatat că are loc o infracțiune, am anunțat autoritățile în drept precum și conducerea Direcției Silvice. Tot ceea ce a urmat a fost în coordonarea acestora”, declara Șerban despre acest caz.

Relația lui Șerban cu Eden Star Forest nu este dezvăluită nici de CV, nici de istoricul firmei. Pe scurt, fără a avea vreo calitate oficială în firma Eden Star Forest, Șerban a ajuns să negocieze termenii unui contract câștigat, în 2012, cu Direcția Silvică Iași pentru lucrări de plantare și îngrijire a câtorva zeci de hectare de pădure. Valoarea contractului depășea 650.000 de lei, iar lucrările trebuiau finalizate în zece luni.

Ciprian Șerban a mituit trei reprezentanți ai Direcției în schimbul plății facturilor. La început, Șerban a achitat șpăgile, dar, după ce pretențiile reprezentanților Direcției Silvice au crescut, el s-a supărat și a denunțat totul la Parchet.

În final, silvicultorii au fost condamnați cu suspendare prin decizii definitive, iar Șerban a scăpat de acuzația de dare de mită.

Deși nu a fost asociat sau administrator în Eden Star Forest, iar în CV nu a trecut că ar fi fost angajat al firmei, Ciprian Șerban s-a implicat în această afacere. 

Dar legăturile dintre Șerban și Eden Star Forest există. Prima conexiune este asociata Nicoleta Samuilă care este o apropiată a familiei Șerban. Aceasta a fost asociată în două firme cu soția actualului ministru, Anca Ionela Șerban și au colaborat și la atelierul de modă Sysy. 

Cele două au fost asociate în firmele Denitravel SRL (care de la activități de turism a ajuns să se ocupe cu silvicultura) și Adnise Company SRL (firme care nu mai au activitate). Nicoleta Samuilă, care din 2017 se numește Nicoleta Negură, a devenit între timp un cunoscut designer de modă fiind unul dintre creatorii preferați de vedete. 

O altă legătură cu ministrul transporturilor este sediul social al Eden Star Forest SRL care se afla la aceeași adresă cu mai multe firme ale familiei Șerban, inclusiv cu In2energy Holding SRL (unica firmă în care ministrul mai este asociat). La aceeași adresă, aproape de centrul orașului Piatra Neamț, unde se află o vilă impunătoare, are domiciliul și Mircia Gorghiu, socrul ministrului și tot acolo a locuit mult timp și soția lui Șerban.

Mircia Gorghiu, socrul lui Șerban, a fost director tehnic la Direcția Silvică Neamț și director general adjunct la Romsilva (funcție pe care a ocupat-o până în anul 2020). Pe când ginerele împărțea șpăgi ca să meargă contractele din silvicultură, socrul era mare șef la Direcția Silvică Neamț. În prezent, Mircia Gorghiu este consilier județean la Neamț din partea PSD.

Mircia Gorghiu, socrul lui Șerban
Mircia Gorghiu, socrul lui Șerban. Foto: Facebook

Firmele soției

Nu doar CV-ul lui Ciprian Șerban are lacune. Și în declarațiile de avere și de interese a făcut omisiuni privind firmele soției care sunt vreo patru la număr, fără activități vizibile, dar înglodate în datorii.

Soția lui Ciprian Șerban, Anca Ionela, a lucrat și ea la stat când a fost membru în Consiliul de Administrație (între 2013 și 2016, în perioada în care Ciprian Șerban era consilier județean și se lupta cu facultățile de la București) al Companiei Municipale de Investiții Urban SRL, o societate a Consiliului Local Piatra Neamț. Doamna Șerban a deschis și s-a asociat în mai multe afaceri, majoritatea fără succes declarat la fisc.

Anca Ionela Șerban
Anca Ionela Șerban. Foto: Facebook

Declarația de avere a ministrului Șerban este, la prima vedere una modestă: două apartamente moștenite în provincie și credite de vreo 25.000 de euro, la un venit de deputat de 145.712 lei. Singurul răsfăț al lui Ciprian sunt bijuteriile de 8.500 de euro și un ceas de lux de 5.000 de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum trăiesc oamenii la -30 de grade Celsius fără centrale termice: metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
După palma din avion, la vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Și-a făcut apariția într-o rochie wow la dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, însă un detaliu e intens discutat
Viva.ro
După palma din avion, la vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Și-a făcut apariția într-o rochie wow la dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, însă un detaliu e intens discutat
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
Elle.ro
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
gsp
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
GSP.RO
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Libertateapentrufemei.ro
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Un vlogger american încearcă mâncarea românească pentru prima dată și nu îi vine să creadă: „Secretul a ieșit la iveală”
Știri România 08:23
Un vlogger american încearcă mâncarea românească pentru prima dată și nu îi vine să creadă: „Secretul a ieșit la iveală”
Asociaţia Pro Infrastructură estimează calendarul inaugurărilor de autostrăzi din 2026: „Balul poate fi deschis cu A7 Adjud Nord-Răcăciuni”
Știri România 08:20
Asociaţia Pro Infrastructură estimează calendarul inaugurărilor de autostrăzi din 2026: „Balul poate fi deschis cu A7 Adjud Nord-Răcăciuni”
Parteneri
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Adevarul.ro
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei: ”Puterea românească”
Fanatik.ro
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei: ”Puterea românească”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Elle.ro
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Și-a făcut iubit de vârsta băiatului ei?! Vedeta noastră nu se mai ascunde! „Important e că sunt fericită”. Wooow!
Unica.ro
Și-a făcut iubit de vârsta băiatului ei?! Vedeta noastră nu se mai ascunde! „Important e că sunt fericită”. Wooow!
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Ce i-a spus un medic estetician Antoniei, în urmă cu un an. „A încercat să mă convingă să-mi fac injecții”
Stiri Mondene 06 ian.
Ce i-a spus un medic estetician Antoniei, în urmă cu un an. „A încercat să mă convingă să-mi fac injecții”
Ce educație îi oferă Nicole Cherry fiicei sale, Anastasia: „Să știe că sunt și prietena ei, dar și mama ei”. Cum s-a schimbat de când a devenit mamă
Stiri Mondene 06 ian.
Ce educație îi oferă Nicole Cherry fiicei sale, Anastasia: „Să știe că sunt și prietena ei, dar și mama ei”. Cum s-a schimbat de când a devenit mamă
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Oraşul din România unde se dau amenzi usturătoare dacă localnicii nu au afişat vizibil numărul casei
ObservatorNews.ro
Oraşul din România unde se dau amenzi usturătoare dacă localnicii nu au afişat vizibil numărul casei
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Parteneri
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
GSP.ro
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
Fostul antrenor din prima ligă s-a angajat la McDonald’s: „Sunt aici să învăț”
GSP.ro
Fostul antrenor din prima ligă s-a angajat la McDonald’s: „Sunt aici să învăț”
Parteneri
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Mediafax.ro
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Wowbiz.ro
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru
KanalD.ro
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru

Politic

Nicușor Dan a anunțat ce face în cazul în care Curtea de Apel București va suspenda numirea judecătorului Dacian Dragoș la CCR
Politică 06 ian.
Nicușor Dan a anunțat ce face în cazul în care Curtea de Apel București va suspenda numirea judecătorului Dacian Dragoș la CCR
Nicușor Dan vrea să numească șefi la SRI și SIE și nu exclude oameni politici, dar este o problemă
Politică 06 ian.
Nicușor Dan vrea să numească șefi la SRI și SIE și nu exclude oameni politici, dar este o problemă
Parteneri
Primii ieșeni care au avut emoții la plata noilor taxe mărite pe 2026: mulți au pierdut programarea. Impozitele s-au dublat la Iași față de anul trecut
ZiaruldeIasi.ro
Primii ieșeni care au avut emoții la plata noilor taxe mărite pe 2026: mulți au pierdut programarea. Impozitele s-au dublat la Iași față de anul trecut
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu vă spun când mor, dar am alarma programată”
Fanatik.ro
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu vă spun când mor, dar am alarma programată”
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York