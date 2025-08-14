Tezaurul a fost descoperit anul trecut, pe teritoriul localității Șoimuș, în zona Dealul Viilor, de un locuitor al municipiului Deva, deținător autorizat al unui detector de metale.
Cele 407 monede – denari republicani din argint – au fost predate Direcției Județene pentru Cultură Hunedoara, iar în prezent se află în custodia Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, instituție aflată în subordinea CJ Hunedoara.
Conform Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, descoperitorul care predă un tezaur are dreptul la 30% din valoarea acestuia.
Evaluarea realizată de un expert autorizat a stabilit valoarea de inventar a monedelor la 97.200 de lei, ceea ce înseamnă că persoana care le-a găsit și predat va primi 29.160 de lei.
