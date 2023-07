Temperatura medie globală a ajuns luni, 3 iulie, la 17,01 grade Celsius, aceasta fiind cea mai ridicată dintre datele consemnate din 1979 și până acum de Centrul Național pentru Predicții de Mediu din SUA. Marți, temperatura a urcat și mai mult, ajungând la 17,18 grade Celsius.

Precedentul record era de 16,92 grade Celsius și fusese stabilit în august 2016.

Și Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene a transmis, miercuri, pe Twitter, că temperatura globală de luni a reprezentat un record în setul său de date.

Lumea „ar putea foarte bine să vadă câteva zile și mai calde în următoarele 6 săptămâni”, a precizat Robert Rohde, cercetător principal la Berkeley Earth, într-o postare de marți, pe Twitter.

NCEP has placed Earth’s average temperature yesterday as the hottest single day thus far measured by humans.



This is driven by the combination of El Niño on top of global warming, and we may well see a few even warmer days over the next 6 weeks. pic.twitter.com/RCrROHaWwp