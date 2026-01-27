Prepararea desertului uriaș a necesitat ore de muncă intensă din partea echipei formate din voluntari și specialiști. Cantitățile folosite au fost impresionante: 600 de litri de lapte, 60 kg de unt, 225 kg de făină, 150 kg de zahăr și nu mai puțin de 3.000 de ouă, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

„A fost o provocare mare. Nu facem așa ceva în fiecare zi, dar a fost o experiență extraordinară!”, a mărturisit șefa echipei de cofetari, Salome Burijon.

Evenimentul a urmărit strângerea de fonduri pentru oameni bătrâni din azile. În total, au fost preparate 200 de prăjituri, echivalentul a 3.500 de porții.

Momentul culminant al evenimentului a fost măsurarea oficială a desertului. Rezultatele au confirmat dimensiunile impresionante ale prăjiturii: 2,28 metri lățime, 8,18 metri lungime și o suprafață totală de 18,65 metri pătrați, astfel că recordul a fost validat, iar far bretonul va fi înscris în Coreff Book, echivalentul din Bretania al Cărții Recordurilor Guinness.

Acesta se alătură altor realizări culinare notabile din regiune, precum cel mai lung Paris-Brest și cea mai mare tartă cu căpșuni.

După confirmarea recordului, vizitatorii au avut ocazia să guste din desertul uriaș.

„E foarte, foarte gustos. Nici nu mai iau cina diseară! E imens, nu ne așteptam la așa ceva, dar este fantastic”, a declarat un participant.

