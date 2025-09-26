Firma de curierat a fost amendată cu 200.000 de lei

Controlul s-a desfășurat în data de 23 septembrie de inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) București, care au descoperit un număr record de persoane care munceau „la negru”.

„Au fost identificate 530 de persoane care desfășurau activități fără a avea forme legale de angajare, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Pentru fapta de muncă nedeclarată, operatorul economic a fost sancționat cu amenzi în valoare totală de 200.000 de lei”, a transmis Inspecția Muncii.

„Cifra de 530 de persoane identificate lucrând fără forme legale la un singur angajator, într-o singură zi, este un semnal de alarmă extrem de serios. Astfel de practici de eludare a legii afectează concurența loială și, cel mai grav, lasă sute de oameni fără protecție socială. Inspecția Muncii va continua intensificarea controalelor, vizând toate domeniile de activitate, pentru a descuraja și sancționa cu maximă rigurozitate orice formă de muncă nedeclarată”, a declarat Mihai Uca, inspector general de stat adjunct.

Cresc amenzile pentru muncă „la negru”

Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, susține că amenda primită de firma de curierat este una mică, ținând cont de gravitatea faptei.

„530 de oameni, găsiți într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din București. Aceasta nu este doar o cifră, ci dovada că munca nedeclarată în anumite sectoare noi de activitate este destul de mare. Pentru o asemenea situație gravă, amenda a fost de doar 200.000 lei, pentru că așa prevede legislația actuală”, a precizat Florin Manole.

El subliniază că în pachetul doi de modificări legislative, coaliția a propus creșterea amenzilor pentru muncă „la negru”. Astfel, pe viitoarea legislație este prevăzută o amendă de până la 1 milion de lei.

„Este mult prea puțin pentru a descuraja abuzurile. Tocmai de aceea, în pachetul 2 de modificări legislative, coaliția a propus creșterea amenzilor pentru munca la negru. Mai mult, am discutat recent, la o dezbatere BNS despre munca pe platforme, despre cât de important este ca oamenii să aibă drepturi clare și protecție reală. Iată că discuția a fost confirmată de realitate”, a adăugat el.