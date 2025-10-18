Acesta este al 35-lea episod eruptiv al vulcanului de la 23 decembrie 2024, potrivit ABC News. Craterul Halema’uma’u din sudul vulcanului Kīlauea a erupt sâmbătă. Jeturile de lavă au crescut rapid în intensitate și au ajuns la o înălțime de aproximativ 150 de metri când gura de erupție sudică a început să erupă vineri, la ora 20:50, ora locală.

Vineri, fântâna de lavă al gurii de erupție din sud la ora 22:00 avea puțin sub 450 de metri înălțime, iar cea din nord se ridica vertiginos la aproximativ 330 de metri.

„Acestea ar fi cea mai înaltă fântână și cea mai înaltă pereche de fântâni observate în timpul acestei erupții”, a declarat Observatorul Vulcanilor Hawaiian într-o actualizare de stare vineri, la ora 22:05. „Fântâni înalte continuă să izbucnească din ambele guri de erupție în acest moment.”, potrivit BigIslandNow.

Recomandări Marius Constantinescu a scris o carte în care îi învață pe copii și pe adulți cum să înțeleagă opera: „Este una dintre cele mai caricaturizabile arte”

Mai multe fragmente vulcanice, ar fi căzut în zonă, potrivit Apărării Civile din comitatul Hawaii.

„Cenușa fină și firicelele de sticlă vulcanică pot fi transportate pe distanțe lungi și ar putea afecta o zonă vastă din Kaʻu, de-a lungul părților sudice și sud-vestice ale insulei Mauna Loa”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE