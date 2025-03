350 de cazuri în doar 24 de ore

„Dintre cazurile înregistrate, aproximativ 25-30% au fost pacienți cu traumatisme, în special rezultate din căderi la același nivel sau în interiorul locuinței. Pacienții vârstnici, în special cei peste 80 de ani, au fost cei mai afectați, multe dintre căderi având loc în casă sau din pat”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași.

„Aceste accidente reprezintă un risc major de fracturi, necesitând imobilizare îndelungată sau chiar intervenții chirurgicale ortopedice”, a mai adăugat dr. Cimpoeșu.

Cazuri diverse la urgențe

Între pacienții care au solicitat ajutor se numără Ion Orleanu, în vârstă de 65 de ani. Acesta a relatat: „Când am intrat în curte, era o pantă, iar jos era beton. Mi-a alunecat sabotul de pe pedală direct în frână și am căzut pe o parte. M-am lovit la umăr și coaste. Am rămas așa până dimineața, când a venit fiica mea și a sunat la ambulanță”.

Medicii au observat că unii pacienți care au suferit căderi în spații publice se aflau sub influența alcoolului. Echipele medicale au trebuit să gestioneze atât leziunile traumatice, cât și intoxicațiile acute cu alcool.

Un caz grav a implicat un adolescent cu plăgi la coapsă și tibie în urma unui accident cu o motocoasă. Acesta a fost stabilizat și transferat la Spitalul de Pediatrie pentru intervenție chirurgicală.

Recomandări pentru prevenirea accidentelor

Prof. dr. Diana Cimpoeșu subliniază importanța prevenirii acestor incidente. Ea recomandă evitarea consumului de alcool în timpul activităților gospodărești sau agricole.

De asemenea, este crucial să nu se conducă sub influența alcoolului și să se ia măsuri de siguranță la lucrul la înălțime.

„Traumatismele pot necesita luni de recuperare, iar în unele cazuri pot fi asociate și cu leziuni cranio-cerebrale severe. Din acest motiv, unii dintre pacienții ajunși la UPU au fost direcționați către Spitalul de Neurochirurgie «Profesor Nicolae Oblu» pentru investigații suplimentare”, avertizează medicul.

În această perioadă, numărul accidentelor casnice este în creștere, fiind cauzate de activitățile de curățenie de primăvară și începutul sezonului agricol.

