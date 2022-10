În clipul de un minut și jumătate, un bărbat nenumit spune că a fost recent înrolat în armata rusă și susține că se confruntă cu condiții extrem de proaste într-o tabără militară în care furturile și bolile fac ravagii. Nu este numită locația filmării și, aparent, soldatul poartă doar șosete în timp ce se află afară.

Bărbatul spune că toată lumea a fost recrutată din Hantî-Mansiisk, regiunea Tiumen, nord-vestul Rusiei.

„Între timp, în Rusia: aruncați o privire la modul în care sunt tratați recruții nou-mobilizați”, a scris Davis.

„Un bărbat se plânge că i-au fost furați pantofii, banii și salteaua. El spune că așa stau lucrurile în tabără. Toată lumea s-a îmbolnăvit, pentru că abia încălzesc corturile”, adaugă jurnalista.

