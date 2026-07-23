Guvernul promite noi reduceri de taxe pentru afacerile locale

Noile măsuri fac parte din eforturile lui Burnham de a sprijini economia locală și de a reduce costurile pentru cetățeni. „Am spus că voi proteja puburile și străzile principale locale – inima comunităților noastre – și asta vom face. Ceea ce anunțăm astăzi este doar începutul, în timp ce lucrăm pentru a readuce speranța în întreaga țară”, a declarat premierul.

Reforma va fi finanțată prin revizuirea scutirilor fiscale pentru afacerile considerate a nu aduce o contribuție pozitivă comunităților locale, cum sunt magazinele de vape, și prin măsuri mai stricte împotriva piețelor online care nu respectă obligațiile fiscale. Totuși, locațiile mari pentru muzică live nu vor fi eligibile pentru această reducere.

Guvernul britanic a anunțat, de asemenea, că va analiza o posibilă reformă mai amplă a impozitării afacerilor în cadrul viitorului buget. Printre posibilele măsuri se numără o scutire de impozite pentru întreprinderile mici și sprijin extins pentru alte sectoare afectate de presiuni economice, cum ar fi restaurantele. „Vom analiza în ansamblu măsuri suplimentare pentru a sprijini afacerile aflate în dificultate”, a declarat Emma Reynolds, secretarul-șef al Trezoreriei.

Anunțul lui Burnham vine în contextul altor măsuri recente luate de guvern pentru a reduce costurile suportate de cetățeni. Luni, premierul a prezentat planuri de eliminare a TVA-ului din facturile de electricitate și de reintroducere a unui plafon de 2 lire sterline pentru biletele de autobuz în Anglia. Reducerea de 20% a tarifelor comerciale completează o altă scădere de 15% anunțată în ianuarie.

Burnham promite sprijin pentru afacerile locale

Cancelarul John Healey a subliniat importanța acestor măsuri pentru comunități: „Puburile, cluburile și locurile de muzică live sunt în centrul comunităților din Regatul Unit.”

Premierul a punctat că scopul său este să sprijine afacerile locale și să stimuleze creșterea economică: „Acest guvern va sprijini afacerile pe care oamenii vor să le vadă în comunitățile lor. Suntem hotărâți să readucem speranța, să oferim întreprinderilor sprijinul de care au nevoie și să generăm creștere în fiecare cod poștal.”

Anunțul a fost făcut înainte ca Burnham să călătorească în Scoția, unde va avea prima sa întâlnire oficială cu prim-ministrul scoțian John Swinney de la preluarea mandatului. Joi, premierul britanic va participa la deschiderea Jocurilor Commonwealth-ului din 2026, care va avea loc la Glasgow, alături de rege și regină. Potrivit declarațiilor oficiale, Burnham va prezenta planurile sale de colaborare cu guvernele descentralizate, bazate pe un „parteneriat autentic”.

În context, bucătarul TV Tom Kerridge a condus anterior o campanie națională pentru reducerea TVA-ului în industria hotelieră la 10%, susținând că o astfel de măsură ar alinia Marea Britanie cu alte țări europene, unde cotele de TVA pentru industrie sunt mai mici. Campania, desfășurată sub sloganul „TVA-ul este problema”, a strâns sprijin larg pentru inițiativă.

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