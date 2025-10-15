El a declarat că în cadrul MAI se desfășoară un amplu proces de regândire a procedurilor și structurilor, totul din cauza unor constrângeri bugetare generate de cerințele impuse de premierul Ilie Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar.

„Suntem și noi conștienți de faptul că e important să ne modernizăm permanent, e important să ne autoevaluăm permanent, este important să căutăm întotdeauna forme și metode noi de a performa în condiții de evoluții tehnologice accelerate, în condiții de provocări care se diversifică și cresc în intensitate”, a spus Predoiu.

El s-a referit apoi la proiectul de reformă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, dar fără să ofere detalii: „Vom avansa pe acest drum pe care am început de a recalibra, de a reconfigura anumite structuri, anumite proceduri de lucru în toate armele”.

Surse din MAI au susținut pentru Libertatea că reforma IGSU nu înseamnă concedieri, ci doar o optimizare a activității prin comasarea unor departamente sau direcții.

„Optimizăm activitatea. Nu se vor da oameni afară, dar se va regândi totul la nivel de structură. Dau un exemplu. Dacă sunt departamente sau direcții care au atribuții similare și pot fi comasate, atunci se va întâmpla acest lucru. Dar, repet, nu vor fi concedieri. Este vorba inclusiv despre un proces de digitalizare. Nu pot oferi un orizont de timp pentru finalizare, dar nu se va întâmpla în aceste ultime două luni rămase”, au explicat sursele Libertatea.

Amintim că pe 29 septembrie conducerea Ministerului de Interne a început un proces de analiză şi consultare pentru schimbarea sistemului, „cu scopul de a răspunde mai eficient nevoilor de siguranţă ale cetăţenilor şi de a adapta structurile MAI la realităţile actuale”, potrivit reprezentanților instituției.

Procesul se va desfăşura în 3 etape:

elaborarea conceptelor: Formularea ideilor și propunerilor, cu sprijinul structurilor ministerului și al altor instituții

Prezentare și dezbatere publică: Discuție publică și colectare de propuneri de la Guvern și societatea civilă.

Lansarea proiectelor de acte normative

