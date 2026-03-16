„A făcut treabă bună”, a declarat St. Louis după demonstrație.

„Era fascinat de toate butoanele. Nu e ceva ușor pentru toată lumea, dar s-a descurcat bine. Nu în fiecare zi mixezi muzică alături de un rege”, a mai adăugat tânărul.

În ciuda ținutei sale formale, un costum gri și cravată, Regele a intrat în ritmul muzicii, zâmbind în timp ce ajusta controalele și surprinzându-se pe sine când a crescut volumul.

King of the decks!

King Charles tries his hand at ‘fading as he joined budding DJ Christian St Louis at a @KingsTrust event in Manchester. ‘Its not as easy as it looks, is it? I remarked as HM looked up and got the giggles. pic.twitter.com/CoQqoHZgCf — Rebecca English (@RE_DailyMail) March 16, 2026

Sub îndrumarea lui St. Louis, a trecut de la piesa „Ain’t Gonna Change” de House of Say la „Don’t Want It” de Hallman. Deși preferințele muzicale ale monarhului se îndreaptă spre muzica clasică, acesta a fost vizibil încântat de experiență.

Aceasta nu este prima incursiune a Regelui în lumea DJ-ilor. În 2012, pe când era Prinț de Wales, a avut o demonstrație similară în Toronto, unde a învățat să „scratcheze” și să mixeze muzică, primind aplauze la scenă deschisă când a reușit să sincronizeze perfect ritmul.

Aviva Studios a fost doar primul popas al Regelui într-o zi dedicată vizitelor în Manchester și Warrington. Acolo, acesta s-a întâlnit cu studenți care beneficiază de colaborarea dintre organizația sa caritabilă, „The King’s Trust”, și Factory Academy, care oferă programul „Creative Futures” pentru pregătirea în producția de evenimente.

Anul acesta, „The King’s Trust” marchează 50 de ani de activitate, timp în care peste un milion de tineri au primit sprijin pentru a-și atinge potențialul.

Printre beneficiarii locali ai proiectului se numără și DJ-ul Christian St. Louis, originar din estul Londrei, dar stabilit în Middleton. Acesta a descris cursul urmat ca fiind „inspirațional” și a adăugat: „Lucrez pentru a fi semnat anul acesta”.

Regele l-a întrebat dacă participarea la cursuri i-a fost de ajutor.

„Am făcut un curs de DJ anul trecut. Întotdeauna mi-am dorit să mixez muzică și acum știu că pot” a spus St. Louis. Deși momentan este șomer, acesta speră să economisească bani pentru echipamente de DJ. „Încerc să dau tot ce pot”.

Monarhul a fost impresionat să afle că organizația sa caritabilă l-a sprijinit. „V-a fost de folos Trust-ul?” a întrebat el.

Răspunsul primit a fost „mai mult decât de folos”, iar St. Louis a explicat că fundația l-a „împins prin uși” și l-a conectat cu oamenii potriviți. „V-au pus în legătură cu persoanele potrivite”, a completat Regele.

Mai târziu, Regele a interacționat cu tineri și participanți care montau echipamente tehnice, lumini și instrumente. A ascultat o poezie emoționantă scrisă de studenta Mariana Jallow despre depășirea dificultăților.

„A fost minunat”, i-a spus Regele, vizibil impresionat.

Potrivit The Telegraph, organizația caritabilă „The King’s Trust” a fost fondată în 1976 de Prințul Charles, folosindu-și pensia navală pentru a sprijini tinerii. De atunci, aceasta a continuat să inspire și să ofere oportunități de dezvoltare pentru generații întregi.

