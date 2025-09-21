O amintire din tinerețea regelui

Ethel Caterham, care a devenit cea mai vârstnică persoană din lume în aprilie, l-a primit pe rege cu o replică plină de umor și nostalgie. „Îmi amintesc când mama ta te-a încoronat la Castelul Caernarfon. Și toate fetele erau îndrăgostite de tine și voiau să se mărite cu tine”, i-a spus ea.

Remarca a stârnit un râs sănătos din partea regelui și o ridicare jucăușă din sprâncene. „Da, ei bine, tot ce a mai rămas din el oricum”, a răspuns Charles, glumind pe seama trecerii timpului.

Nepota ei, Kate Henderson, a confirmat zâmbind că Ethel repeta această poveste și în familie: „Spuneai chiar zilele trecute: ‘Prințul Charles era atât de frumos. Toate fetele erau îndrăgostite de el. Un prinț adevărat – și acum un rege.”

Un secol și mai bine de viață

Ethel Caterham s-a născut pe 21 august 1909, în Shipton Bellinger, Hampshire, cu cinci ani înainte de izbucnirea Primului Război Mondial. Este cea mai mică supraviețuitoare dintre cei opt copii ai familiei sale și ultima persoană în viață care a fost supusă a regelui Edward al VII-lea, decedat în 1910.

Planul înfricoșător al Rusiei pentru a pune mâna pe Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie. Cucerirea Odesei, ținta finală
Recomandări
Planul înfricoșător al Rusiei pentru a pune mâna pe Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie. Cucerirea Odesei, ținta finală
 Ethel Caterham, o femeie de 116 ani, considerată în prezent cea mai bătrână femeie din lume, în dreapta, asezată in fotoliu, alături de Regele Charles, in costum inchis la culoare, in stanga, aplecat catre Ethel, o tine de mana, septembrie 2025Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

La 18 ani a plecat în India, unde a lucrat ca bonă într-o familie militară, iar în 1931, la o cină în Marea Britanie, l-a cunoscut pe soțul ei, Norman, locotenent-colonel în armata britanică. Au trăit în Salisbury, apoi în Gibraltar și Hong Kong, unde Ethel a înființat o grădiniță. Soțul ei a murit în 1976.

A avut două fiice, ambele decedate între timp. Una dintre surorile ei, Gladys, a trăit până la 104 ani.

O viață marcată de rezistență

Femeia a condus mașina până la vârsta de 97 de ani și a rămas pasionată de jocul de bridge. În 2020, la 110 ani, a supraviețuit infectării cu Covid.

La ultima sa aniversare, pe 21 august, și-a dorit o petrecere restrânsă alături de familie, dar a recunoscut că ar fi făcut o excepție pentru o vizită din partea regelui. Charles i-a îndeplinit dorința câteva săptămâni mai târziu.

Pe masa din fața ei se aflau zeci de amintiri regale: felicitări de la Charles și Camilla, una de la regina Elisabeta a II-a și un mesaj personalizat semnat de rege pentru a o felicita la împlinirea vârstei de 116 ani.

Recorduri și longevitate

Ethel Caterham a primit de-a lungul anilor 17 felicitări oficiale din partea familiei regale, prima la împlinirea vârstei de 100 de ani. A apărut chiar și pe contul oficial de Instagram al monarhiei, în 2023, când a fost filmată primind o scrisoare de la rege.

Titlul de cea mai vârstnică persoană din lume i-a revenit în aprilie, după moartea unei călugărițe braziliene, sora Inah Canabarro Lucas, tot la 116 ani.

Cel mai longeviv om din istorie rămâne însă franțuzoaica Jeanne Calment, care a trăit 122 de ani și 164 de zile, potrivit Guinness World Records.

Cod galben de ceață emis pentru mai multe județe. Lista localităților afectate
Știri România 09:05
Cod galben de ceață emis pentru mai multe județe. Lista localităților afectate
Palestinian stabilit în România, suspectat de SRI că ar putea acționa în favoarea grupării teroriste Hamas. De ce a respins Curtea de Apel cererea de expulzare 
Știri România 07:00
Palestinian stabilit în România, suspectat de SRI că ar putea acționa în favoarea grupării teroriste Hamas. De ce a respins Curtea de Apel cererea de expulzare 
Cât costă să te cazezi în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, în luna decembrie. Proprietatea pune la dispoziție un centru de fitness și o saună
Stiri Mondene 09:50
Cât costă să te cazezi în hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, în luna decembrie. Proprietatea pune la dispoziție un centru de fitness și o saună
Imagini cu Monica și Ramona Gabor în Dubai. Cum a apărut fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stiri Mondene 09:20
Imagini cu Monica și Ramona Gabor în Dubai. Cum a apărut fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Călin Georgescu a refuzat să i se toarne ceai, într-o discuție privată cu Horațiu Potra. „A făcut un semn cu mâna", scriu procurorii în rechizitoriu
Analiză
Politică 20 sept.
Călin Georgescu a refuzat să i se toarne ceai, într-o discuție privată cu Horațiu Potra. „A făcut un semn cu mâna”, scriu procurorii în rechizitoriu
Angajații Guvernului Bolojan, nervoși după ce s-au cerut liste cu participanții la protest: „Practici de poliție politică"
Politică 20 sept.
Angajații Guvernului Bolojan, nervoși după ce s-au cerut liste cu participanții la protest: „Practici de poliție politică”
