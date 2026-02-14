Zăpadă, ghețuș și răcire accentuată a vremii

Astfel, de sâmbătă seară, 14 februarie, ora 23.00 și până luni, 16 februarie, ora 08.00, sunt așteptate precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, ghețus, intensificări ale vântului, viscol, dar și o răcire accentuată.

„În intervalul menționat temporar vor fi precipitații în general moderate cantitativ și se vor acumula 10…15 l/mp și izolat 20…30 l/mp. Precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar la munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă (în special la altitudini de peste 1500 m), de 10…15 cm și izolat în jurul a 20 cm”, arată reprezentanții ANM.

Ninsori și lapoviță vor fi în Moldova, local în Transilvania

Totodată, pe parcursul zilei de duminică (15 februarie) și în noaptea de duminică spre luni (15/16 februarie), ninsori și lapoviță vor fi și în Moldova, local în Transilvania, Maramureș și Dealurile de Vest, unde se va depune strat de zăpadă în general de 5…8 cm. Pe alocuri se va forma ghețuș.

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…60 km/h. Totodată, specialiștii avertizează că vremea se va răci accentuat, duminică (15 februarie), în jumătatea de nord a țării, apoi și în rest.

Cod galben de intesificări ale vântului în Dobrogea și estul Munteniei. Foto: meteoromania.ro.

ANM a emis un cod galben de vânt, valabil duminică, 15 februarie, între orele 08.00 și 14.00, pentru

Dobrogea și estul Munteniei. Sunt vizate județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța.

În intervalul menționat, în Dobrogea și în estul Munteniei vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50…60 km/h.

Vânt puternic în 13 județe

Un alt cod galben de intensificări ale vântului, emis de ANM este valabil în perioada 15 februarie, ora 14.00 – 16 februarie, ora 08.00. În intervalul menționat, în județele Vaslui, Galați, Vrancea, Tulcea, Constanța, Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj și Mehedinți, temporar vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50…60 km/h și izolat de 65…70 km/h.

Vânt și ninsori viscolite în mai multe județe. Foto: meteoromania.ro.

De asemenea, în intervalul 15 februarie, ora 14.00 – 16 februarie, ora 08.00 sunt prognozate ninsori viscolit și strat de zăpadă în zona de munte.

„În județele Botoșani, Iași, în zona joasă a județelor Suceava, Neamț, Bacău, precum și în zona de munte a județelor Caraș Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea și Covasna temporar va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm și vizibilitatea va fi redusă. Vântul va avea viteze la rafală de 50…60 km/h și izolat de 70…80 km/h”.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru perioada 16 februarie – 15 martie 2026.

Astfel, la începutul săptămânii viitoare, ca urmare a pătrunderii unei mase de aer rece din Câmpia Rusă, vremea va deveni deosebit de rece, cu nopți și dimineți geroase în mai multe zone. Ulterior, temperaturile cresc, mai ales în vestul și sud-vestul țării.



