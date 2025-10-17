Rugăciune istorică la Vatican

Regele Charles va fi primul monarh englez aflat la domnie care se va ruga public cu un papă de la despărțirea Bisericii Anglicane de Roma, în 1534, relatează The Guardian.

Vizita acestuia la Vatican este considerată un „moment semnificativ” în relațiile dintre Biserica Catolică și Biserica Anglicană, al cărei guvernator suprem este monarhul britanic.

„Aceasta va fi prima vizită de stat, de la Reformă încoace, în care Papa și monarhul se vor ruga împreună într-o slujbă ecumenică în Capela Sixtină și prima dată când monarhul va participa la o slujbă în biserica Sfântul Paul din afara zidurilor, o biserică cu o legătură istorică cu coroana engleză”, a precizat un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham pentru sursa citată.

Va avea un scaun special, decorat cu stema regală

Regele Charles a acceptat sugestia Papei de a deveni „confrater regal” al abației. Acest titlu simbolic reprezintă o recunoaștere a comuniunii spirituale și nu implică obligații oficiale.

„Deși nu conferă nicio îndatorire sau obligație regelui și nu aduce nicio modificare poziției constituționale și ecleziastice oficiale a Majestății Sale ca guvernator suprem al Bisericii Anglicane, este un omagiu adus Majestății Sale și propriei sale munci de-a lungul multor decenii pentru a găsi un teren comun între credințe și pentru a aduce oamenii împreună”, a explicat un purtător de cuvânt al Bisericii Anglicane.

Un scaun special, decorat cu stema regală, a fost creat pentru această ocazie și va rămâne în Bazilica Sfântul Paul ca simbol al respectului reciproc între cei doi lideri religioși. Regele îl va folosi în timpul slujbei ecumenice, iar ulterior va fi păstrat în bazilică pentru a fi utilizat de moștenitorii și succesorii săi.

Importanța vizitei și contextul istoric

Vizita regelui Charles al III-lea are loc pe fondul unei istorii complexe a relațiilor dintre Biserica Anglicană și Biserica Catolică. Un purtător de cuvânt al Bisericii Anglicane a subliniat că acest eveniment se desfășoară în contextul unei „neîncrederi reciproce” care a caracterizat secolele trecute, dar care a început să se diminueze odată cu dezvoltarea mișcării ecumenice din secolul al XX-lea.

„Anglicanii și catolicii continuă căutarea unității astăzi”, a adăugat acesta.

Ministerul de Externe al Marii Britanii a evidențiat semnificația diplomatică a vizitei. „Într-o perioadă de instabilitate și conflict global, relația Marii Britanii cu Sfântul Scaun este mai importantă ca niciodată – iar această vizită de stat istorică va fi un moment cheie pentru consolidarea acestei relații”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului, potrivit sursei citate.

Această vizită reia un drum deschis de regina Elisabeta a II-a, care a fost primul monarh britanic de la Reformă încoace care a efectuat o vizită oficială la Sfântul Scaun, în anul 1961.

Gestul regelui Charles subliniază dorința de reconciliere și cooperare între cele două biserici, marcând o etapă importantă în istoria relațiilor dintre Marea Britanie și Vatican.

