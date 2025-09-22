Harry, care a sosit elegant într-un Range Rover și purtând costum, a declarat ulterior că prioritatea sa rămâne „să se concentreze asupra tatălui său”. Cu toate acestea, surse citate de The Times susțin că o revenire formală în cadrul familiei nu este luată în calcul. „Regele a fost absolut clar în susținerea deciziei mamei sale, că membrii familiei nu pot avea un rol public de tipul pe jumătate înăuntru, pe jumătate afară”, a spus o sursă apropiată Palatului.

Pe de altă parte, comentatorii regali văd în această întâlnire mai mult o strategie de imagine. Ingrid Seward a afirmat: „Cred că este o mișcare masivă de PR pentru a-l restabili pe Harry în inimile britanicilor. Harry are nevoie de praful de stele al tatălui său. Puterea lui de câștig este legată de cine este.”

Într-un interviu acordat The Guardian, ducele de Sussex a spus după întrevederea cu tatăl său că are „conștiința curată”, în ciuda controverselor stârnite de memoriile sale, Spare.

Deși o reintegrare completă nu pare iminentă, întâlnirea a alimentat speculații despre o posibilă apropiere între Harry și rege. „Nu este sfârșitul unei rupturi, dar pentru Harry este important că lumea a aflat că a fost invitat la ceai de către tatăl său”, a scris The Sun.

Între timp, Harry a fost foarte vizibil în spațiul public britanic, vizitând centre comunitare, ținând discursuri și chiar donând peste un milion de lire sterline pentru Children In Need. „Pentru familia regală din California, această misiune a fost îndeplinită”, au comentat surse apropiate ducelui.

Ruptura dintre Harry și familia regală a fost profundă și extrem de publică, alimentată de interviuri televizate (notabil cel cu Oprah Winfrey), documentarul Netflix „Harry & Meghan” și, mai ales, memoriile lui Harry, „Spare”. Acestea au inclus acuzații grave de rasism, lipsă de sprijin, tratament inechitabil și o viziune critică asupra instituției monarhice. Toate acestea au creat tensiuni enorme și au deteriorat semnificativ relațiile.

